Piden a Urioste revele qué empresario lo postuló para Fiscal ante la Asamblea

Tras admitir que su nombre para la elección como Fiscal General fue sugerido por “un empresario”, ayer José Armando Urioste recibió críticas y pedidos de explicación de diversos actores políticos que han puesto en duda la transparencia en la elección de la primera autoridad del Ministerio Público en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El vicepresidente Edmand Lara pidió al fiscal Urioste que de el nombre de la persona que lo propuso. Por su lado, la abogada Nadia Beller escribió en sus redes “¿quién es el padrino del nuevo fiscal general? ¿A quién le debe la lealtad y el cargo?”.

También pidieron explicaciones una asambleísta y un dirigente cívico.

Urioste indicó, en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN, que “un amigo empresario” lo llamó para que le envíe su hoja de vida con el propósito de postularlo para el cargo.

Pese a la insistencia del periodista de CNN, Urioste se negó a dar el nombre de quien lo habría postulado .

La diputada de Alianza Popular, Claudia Herbas, en tono crítico dijo “no se puede llegar a este tipo de acuerdos, pero eso es la derecha: una ideología en contra de la población que solo ve intereses económicos. ¿Qué hace un empresario entregando curriculum del actual fiscal interino que ha sido elegido a la sexta votación?”, se preguntó. También exigió dar el nombre del empresario.

El exfiscal Roger Mariaca fue aprehendido el 30 de septiembre, el viernes 2 de octubre la ALP determinó su destitución y en la madrugada del sábado se eligió a Urioste como fiscal interino.

Cuestionamiento

En su publicación, Beller cuestionó con cuántos días de anticipación se le pidió la documentación a Urioste y que hay detrás de este hecho. “¿Quién era ese amigo que ya estaba buscando candidatos y pidiéndoles su currículum antes de la aprehensión o de que la asamblea siquiera hubiera definido formalmente la salida de Mariaca?

Otro que se pronunció fue el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Agustín Zambrana, que aseguró que este escenario “no es bueno, no es positivo. Primer error del fiscal general interino”. Zambrana indicó que la designación de una autoridad no puede depender de la intervención de un empresario.

Urioste fue elegido tras cinco votaciones en las que no figuraba como candidato. Su elección se concretó en la sexta votación, luego de que fuera propuesto como candidato único.