Dirigencia de la Csutcb se reúne en un ampliado nacional este sábado

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) desarrolla este sábado 10 de octubre un ampliado nacional extraordinario en la ciudad de La Paz, donde sus representantes analizarán la coyuntura política, económica y social del país, además de la situación orgánica del sector, según un reporte de Unitel.

La convocatoria fue realizada por el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por David Quispe Machaca, tras una reunión ordinaria en la que se debatieron distintos aspectos relacionados con la situación interna de la organización y el contexto nacional.

“Estamos en la necesidad de convocar a un ampliado de unidad para unificar a nuestros hermanos”, señala parte del documento de convocatoria.

Según dirigentes, el encuentro está previsto a las 10:00 en La Paz y cuenta con la participación de representantes de las nueve federaciones departamentales, con el objetivo de preservar la unidad orgánica de la confederación.

Previo a la reunión, uno de los dirigentes aclaró que el ampliado no tiene como finalidad expresar respaldo al Gobierno, sino generar un espacio de análisis y debate para definir decisiones colectivas desde las bases.

“Que quede claro que no es un acto de respaldo al Gobierno. Queremos analizar y debatir la coyuntura actual del país, así como tomar decisiones colectivas desde las bases”, manifestó.

Durante el ampliado, los representantes del sector abordarán la situación actual del país y los asuntos internos de la organización, en busca de consensos que permitan fortalecer la unidad de la Csutcb.