Iluminan de rosa monumentos emblemáticos en Santa Cruz para concienciar sobre el diagnóstico temprano del cáncer de mama

En el mes en el que Bolivia celebra el Día de la Mujer Boliviana, Santa Cruz de la Sierra se ilumina de rosa para recordar que la prevención y la detección temprana del cáncer de mama pueden salvar vidas.

El Cristo Redentor, la plaza 24 de Septiembre, la fachada del edificio central de la Alcaldía y el parque El Arenal se convirtieron en símbolos de esperanza y compromiso con todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

El alcalde municipal, Carlos Manuel “Mamen” Saavedra, acompañado de su esposa y primera dama del municipio, Roxana del Río, concejalas y voluntarios, participó de esta iniciativa junto a representantes de la Sociedad Cruceña de Cancerología, como expresión de la importancia de trabajar de manera conjunta en la prevención, la información y el acompañamiento a las pacientes y sus familias.

Durante el acto, el alcalde destacó que detrás de cada diagnóstico hay una mujer con sueños, proyectos y una familia que la necesita, por lo que llamó a la población a asumir un compromiso real con la salud femenina.

“La prevención salva vidas. Queremos decirles a nuestras mujeres: háganse el chequeo, háganse las mamografías. Cuidarse no es un acto de egoísmo, es un acto de amor con ustedes mismas y con quienes las amamos”, expresó Saavedra.

Remarcó que el Gobierno Municipal hará todo lo que esté a su alcance para brindar oportunidades de prevención y atención, e invitó a las mujeres a realizarse sus controles médicos periódicos, sin postergarlos por las obligaciones cotidianas.

Por su parte, la primera dama del municipio resaltó que la salud de las mujeres es fundamental para el bienestar de las familias y recordó que en Bolivia las trabajadoras cuentan con un día de permiso laboral remunerado para acudir a realizarse sus chequeos ginecológicos preventivos, de acuerdo con la normativa vigente.

“Seamos conscientes de que un diagnóstico precoz salva vidas. Hagamos nuestros controles preventivos al menos una vez al año”, fue el mensaje dirigido a las mujeres, junto con palabras de aliento para quienes atraviesan un tratamiento oncológico y sus familiares.

A su turno, el presidente de la Sociedad Cruceña de Cancerología, Ronny Zelada Rivero, destacó que iluminar de rosa uno de los símbolos más representativos de Santa Cruz significa mucho más que encender luces: representa un llamado colectivo a fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento a cada paciente.

La iniciativa busca que durante todo octubre estas luces se conviertan en un recordatorio de que ninguna mujer debe enfrentar esta enfermedad sola y de que la fe, la ciencia y la solidaridad pueden caminar juntas para brindar esperanza.

En ese sentido, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra enfatizó en la invitación a las mujeres a acudir a su centro de salud de preferencia, informarse sobre los controles disponibles y priorizar su bienestar.