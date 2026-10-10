Ministerio de Trabajo confirma asueto de media jornada por el Día de la Mujer para el lunes 12 de octubre

El Ministerio de Trabajo dispuso que las trabajadoras de los sectores público y privado de todo el país tengan media jornada de asueto remunerado este lunes 12 de octubre, por el Día de la Mujer Boliviana, según un comunicado emitido este sábado.

La cartera de Estado explicó que la medida se aplica porque la fecha conmemorativa, el 11 de octubre, cae este año en domingo. Asimismo, precisó que el beneficio no contempla descuentos salariales ni puede contabilizarse como permiso personal o descontarse de las vacaciones. Las instituciones públicas y las empresas privadas deben cumplir la disposición.

El Día de la Mujer Boliviana se conmemora en homenaje a Adela Zamudio, escritora, poetisa y educadora nacida en Cochabamba el 11 de octubre de 1854. La fecha fue instituida mediante el Decreto Ley 7352, del 5 de octubre de 1965, y elevada a rango de ley en 1967, mediante la Ley 339.