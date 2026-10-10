Radio RKC denuncia que la ATT revocó “seis licencias de frecuencias radioeléctricas”

La Dirección de Radio Kawsachun Coca (RKC) denunció que la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones Oficina (ATT) revocó seis licencias de frecuencias radioeléctricas de la emisora, según un reporte de Unitel.

Esta emisora es en la cual el expresidente Evo Morales tiene un programa todos los domingos.

En un detalla que difundió en redes sociales se lee que las frecuencias afectadas son seis:

- 91,5 FM: Valle Alto - San Benito

- 99, 1 FM: Cochabamba

- 90,7 FM: Villa Tunari

. 95,7 FM: Ivirgarzama

- 95,1 FM: Montero

Radio Kawsachun Coca expresa su preocupación “por esta determinación que afecta de manera directa la cobertura y capacidad de transmisión de la emisora, así como el acceso a información y espacios de participación de miles de oyentes, comunidades y organizaciones sociales”.

En la publicación detalla que la medida afecta a 14 familias vinculadas a las actividades de la emisora.

En el comunicado hace un llamado un llamado a distintas instituciones por “la defensa de la libertad de expresión” y les pide conocer el caso y realizar un seguimiento.

Ante ello anuncia que ejercerá acciones administrativas y legales.

“Mientras se desarrolla este proceso, RKC continuará informando a través de sus plataformas digitales, señales en vivo y medios multimedias”, detalla.