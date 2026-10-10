Rodrigo Paz conmemora los 44 años de democracia con un llamado a defenderla

El presidente Rodrigo Paz llamó a defender la democracia en Bolivia, al conmemorarse este 10 de octubre los 44 años de su recuperación, y pidió priorizar el diálogo y los consensos frente a los conflictos políticos y sociales.

El mandatario se pronunció durante un acto realizado en San Borja, departamento del Beni, en el marco de los 333 años de fundación del municipio. Durante su discurso, rindió homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por el retorno del país al sistema democrático en 1982.

Paz sostuvo que, pese a sus imperfecciones, la democracia debe ser defendida por la ciudadanía y las instituciones, al considerar que garantiza la elección de autoridades, las libertades políticas y la posibilidad de resolver diferencias mediante mecanismos institucionales.

“Esta democracia, que no será perfecta, pero es nuestra democracia y hay que defenderla”, expresó el jefe de Estado.

En su intervención, recordó a figuras como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal, Domitila Chungara y la expresidenta Lidia Gueiler, a quienes mencionó en referencia a la lucha por las libertades y la recuperación democrática.

El mandatario también cuestionó los enfrentamientos y la violencia como formas de resolver conflictos. “No debemos agarrarnos a pedradas, ni a bloqueos”, manifestó, al insistir en la necesidad de alcanzar acuerdos mediante el diálogo.

Bolivia conmemora el Día de la Democracia cada 10 de octubre, en recuerdo de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo asumió la Presidencia y el país recuperó el orden constitucional después de casi dos décadas de gobiernos militares y dictaduras.

A 44 años de ese acontecimiento, la fecha recuerda la lucha por las libertades políticas, el derecho al voto y la vigencia de las instituciones democráticas en el país.