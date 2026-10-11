Defensoría llama a erradicar la violencia hacia la mujer

La Defensoría del Pueblo exhortó a trabajar en uan sociedad libre de violencia contra las mujeres y ampliación de sus derechos políticos. Además, ponderó los avances de este sector en el marco del Día de la Mujer en Bolivia.

A continuación el pronunciamiento:

"En este 11 de octubre, la Defensoría del Pueblo rinde homenaje a la fuerza, la resistencia y la trayectoria histórica de las mujeres bolivianas, en conmemoración del nacimiento de Adela Zamudio, pensadora y pionera que desafió los preceptos de su época y contribuyó a abrir caminos hacia la formación, la autonomía y la emancipación de las mujeres. Esta fecha constituye no solo un acto de memoria histórica, sino también una oportunidad para reafirmar el deber que corresponde al Estado y a la sociedad de garantizar la plena vigencia y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todas las mujeres, en el marco de nuestra diversidad cultural y territorial.

A lo largo de las últimas décadas, Bolivia ha registrado importantes avances normativos orientados al reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres, desde la ampliación de sus derechos políticos y el reconocimiento de la igualdad de género hasta la promulgación de normas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y discriminación. No obstante, persiste una significativa brecha entre la igualdad formal reconocida por el ordenamiento jurídico y la igualdad sustantiva que se manifiesta en la vida cotidiana. Esta realidad constituye una asignatura pendiente que demanda respuestas institucionales, políticas públicas efectivas y un compromiso colectivo sostenido.

La situación actual de las mujeres en Bolivia evidencia la persistencia de múltiples formas de violencia y desigualdad, entre ellas la violencia de género, el acoso y la violencia política, así como las brechas socioeconómicas y laborales. A pesar de la existencia de un marco normativo de protección, la persistencia de los feminicidios, la violencia intrafamiliar y las condiciones de precariedad laboral ponen de manifiesto que las estructuras patriarcales, las desigualdades históricas y la impunidad continúan constituyendo obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo considera prioritario profundizar las políticas públicas de prevención y atención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia y combatir de manera efectiva la impunidad. Asimismo, resulta indispensable garantizar la asignación adecuada y oportuna de recursos destinados a asegurar el acceso efectivo a la salud, una educación libre de estereotipos y discriminación, así como condiciones de trabajo digno.

En el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de promover, vigilar y exigir el cumplimiento efectivo de las garantías fundamentales de las mujeres en Bolivia, así como la adopción de medidas destinadas a prevenir y combatir las distintas formas de violencia y discriminación que afectan el desarrollo pleno de sus proyectos de vida.

En el Día de la Mujer Boliviana, la Defensoría del Pueblo reconoce y reivindica el aporte fundamental de las mujeres a la construcción histórica, social, económica y cultural del Estado boliviano y reafirma su compromiso con la promoción, protección y garantía de sus derechos humanos. Del mismo modo, hace un llamado a las autoridades nacionales y subnacionales a evitar cualquier retroceso respecto de los avances alcanzados y a fortalecer las políticas, acciones y mecanismos institucionales orientados a garantizar una vida libre de violencia".