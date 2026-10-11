Desprendimiento de talud en Achumani moviliza a equipos de emergencia

Un desprendimiento de tierra y piedras registrado la mañana de este domingo en la zona de Achumani movilizó a personal de Bomberos y equipos municipales, ante el riesgo que representa la caída de material para los vecinos y las personas que circulan por el sector.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la avenida Alexander, cerca de las calles 22 y 23, donde la caída de material desde un talud generó una intensa polvareda y preocupación entre los habitantes de la zona. De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas heridas; sin embargo, un perro resultó lesionado por el desprendimiento de rocas.

A través de un comunicado, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que personal técnico realiza una evaluación desde la parte superior del talud para determinar las condiciones de seguridad antes del ingreso de maquinaria y la ejecución de trabajos preventivos.

El Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) lleva adelante labores de peinado controlado del talud, que consisten en retirar material inestable para reducir el riesgo de nuevas caídas de tierra y piedras.

La Alcaldía indicó que los equipos municipales continúan trabajando en el sector para disminuir los riesgos y resguardar la seguridad de las familias y de quienes transitan por el lugar.

El desprendimiento volvió a generar preocupación entre los vecinos por los antecedentes de incidentes similares registrados en el sector.

El diputado Alejandro Reyes afirmó que desde hace aproximadamente tres años se producen caídas de tierra y piedras en la zona y pidió la intervención de las autoridades municipales.

Mientras continúan los trabajos de evaluación y prevención, se recomienda a los vecinos y conductores mantener distancia del área intervenida y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.