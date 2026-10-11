Día de la Mujer Boliviana: reportan 39 renuncias y 12 denuncias por violencia política contra mujeres

País
Redacción Central
Publicado el 11/10/2026 a las 14h38
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política en el ámbito subnacional, entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026.

La información fue presentada por la vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho Goyzueta, en el marco del Día de la Mujer Boliviana, quien expresó su preocupación por los datos y señaló que persisten dificultades para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Según los datos de las Secretarías de Cámara de los nueve Tribunales Electorales Departamentales, Santa Cruz registró 11 renuncias y tres denuncias por acoso y violencia política. Tarija reportó siete renuncias y una denuncia, mientras que Cochabamba contabilizó cinco renuncias y ninguna denuncia.

En La Paz se registraron tres renuncias y seis denuncias; en Oruro, cinco renuncias y una denuncia; y en Potosí, dos renuncias y una denuncia.

Beni y Pando reportaron tres renuncias cada uno, sin denuncias. En Chuquisaca no se registraron renuncias ni denuncias durante el periodo analizado.

TSE pide fortalecer la protección

Camacho Goyzueta señaló que, aunque Bolivia cuenta con normas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, es necesario reforzar su aplicación.

La autoridad planteó fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia, además de promover acciones contra las prácticas discriminatorias dentro de las organizaciones políticas.

También destacó la importancia de mejorar los sistemas de registro y seguimiento para identificar situaciones de riesgo y facilitar la respuesta de las instituciones competentes.

En el Día de la Mujer Boliviana, que recuerda a la escritora y educadora Adela Zamudio, la vicepresidenta del TSE sostuvo que la democracia paritaria requiere garantizar tanto la representación de las mujeres como el ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad y libres de violencia.

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