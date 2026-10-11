Paz cuestiona la movilización anunciada en el trópico: “No al narcoterrorismo, no a las amenazas”

El presidente Rodrigo Paz rechazó las amenazas de nuevas medidas de presión desde el trópico de Cochabamba, previstas para el martes 13 de octubre, y sostuvo que los bloqueos perjudican la atención médica, encarecen los alimentos y afectan la actividad económica.

“El que pide bloqueo, está pidiendo muerte”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Bolivia Tv, realizada este domingo en Pando, después de una reunión con alcaldes de ese departamento.

Paz cuestionó que los cortes de caminos puedan impedir el traslado de oxígeno para los hospitales y las ambulancias, además de dificultar el abastecimiento de productos en los mercados y las exportaciones.

“El que pide bloqueo está pidiendo que le falte oxígeno a la ambulancia o al hospital, que el pollo se encarezca, que llegue caro a los mercados, que no podamos exportar”, manifestó.

El jefe de Estado calificó de “traidores” a quienes promueven estas medidas y señaló que Bolivia necesita priorizar la producción, el desarrollo y el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.

“Lo que Bolivia quiere es que las familias tengan derecho a poder tener un mejor futuro, no ideologías, sino producir, poder desarrollarnos”, expresó.

También cuestionó las amenazas de movilización y afirmó que el país debe avanzar hacia mejores condiciones de vida para las familias, en lugar de recurrir a medidas que interrumpan las actividades. “No al narcoterrorismo, no a las amenazas, no al bloqueo, el bloqueo es la muerte”, concluyó Paz.