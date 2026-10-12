50/50: alistan proyecto de ley de coparticipación tributaria

El Gobierno y gobernadores de ocho departamentos del país acordaron este lunes elaborar un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos, que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hasta el 6 de noviembre. El único gobernador que no asistió a la reunión, realizada en la capital de Pando, fue el de Cochabamba, Leonardo Loza, por razones administrativas.

“Hemos conversado sobre un tema central: la coparticipación tributaria. Hemos acordado que los equipos continuarán trabajando y lo van a hacer hasta que logremos un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales”, señaló el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Criterios

Explicó que la propuesta deberá elaborarse con base en criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, régimen competencial y eficiencia asignativa.

El ministro adelantó que el Ejecutivo presentará una propuesta hasta el 30 de noviembre que luego la debatirán con los gobernadores en un encuentro similar al realizado este lunes en Cobija.

“Esperamos enviar de manera conjunta, ese es el compromiso que hemos asumido entre los gobernadores y el Gobierno central, un anteproyecto de ley hasta el 6 de noviembre a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, acotó.

El propósito de la futura ley es permitir a los gobiernos departamentales participar en la distribución de los tributos nacionales, destacó la gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva.

“Hoy más que nunca nos vamos (…) porque se está dando cumplimiento al anhelado 50-50. Siempre supimos que no iba a ser un logro a primera vista, pero lo importante es empezar y hoy en Pando continuamos dando pasos hacia la Bolivia que queremos construir”, afirmó la anfitriona del encuentro.

Compromisos previos

El compromiso de este lunes representa un avance en el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país durante una reunión celebrada el 5 de agosto en la ciudad de Sucre.

La gobernadora de Pando aclaró que la incorporación de las gobernaciones a la distribución de los tributos nacionales no busca reducir los recursos que reciben los municipios ni las universidades.

“No pretende quitarle (dinero) a nadie, a los municipios ni a las universidades, todo lo contrario, es coparticipar, es co-construir, es ayudar y es hacer gestión”, manifestó.

Finalmente, De Paiva aseguró que la aprobación de la ley representará un hito histórico para el fortalecimiento de las autonomías departamentales en Bolivia.