Paz y 9 gobernadores se reúnen para avanzar en la agenda 50-50

El presidente del Estado y los nueve gobernadores departamentales del país se reúnen hoy en Cobija, Pando, para avanzar en la propuesta de descentralización de la agenda 50-50.

“Mañana (lunes) hay un encuentro con los señores gobernadores y así seguir avanzando una página más del 50-50, que es justamente para que las regiones menos atendidas puedan participar, pero de forma ordenada, de forma que vayamos construyendo un nuevo Estado para acabar con el Estado tranca”, declaró Paz Pereira ayer en Pando.

El encuentro incluye mesas técnicas de salud, educación y autonomía financiera, con la expectativa de definir porcentajes de redistribución para el año 2027.

De acuerdo con las agendas provistas por el Viceministerio de Autonomías y los equipos técnicos, la reunión abordará varios ejes temáticos, como la coparticipación tributaria y redistribución de recursos: se evaluará la forma de descentralizar los ingresos nacionales.

Actualmente, el nivel central concentra más del 80% de los fondos estatales; la propuesta 50-50 busca equilibrar esta balanza.

También debatirán sobre inversiones sectoriales con autonomía departamental: se debatirá la transferencia y gestión directa de las regiones en áreas críticas como salud, educación, energía y desarrollo productivo¸ modificaciones normativas y alivio fiscal: se revisarán las reformas legales y la devolución de recursos históricos previamente centralizados.

Rodrigo Paz remarcó que las gobernaciones tendrán “plena libertad” para decidir en qué y cómo invertir su 50% de las contrapartes presupuestarias.