Paz califica el ataque a joyería en Santa Cruz "como un acto criminal de orden internacional"

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Publicado el 12/10/2026 a las 14h13
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 El presidente Rodrigo Paz se refirió este lunes al ataque armado contra una joyería ocurrido la noche del domingo en Santa Cruz de la Sierra. El mandatario calificó el hecho como un "acto de violencia delincuencial criminal de orden internacional" y advirtió sobre la presencia del crimen organizado en el país.

"Con toda la justicia, ayer, en un acto de violencia delincuencial criminal de orden internacional, una joyería es atacada, igual que otra casi hace diez años atrás", dijo Paz durante un acto público en Santa Cruz.

La noche del domingo, una joyería sufrió un violento atraco armado en inmediaciones de la avenida Busch y el tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con los primeros reportes, cuatro sujetos, presuntamente de nacionalidad brasileña, ingresaron al lugar y realizaron al menos cinco disparos para perpetrar el robo.

"La inseguridad no solo pasa por joyerías, no solo pasa por aquellos que estamos atrapando y devolviendo a sus naciones a altos criminales, sino también pasa por la inseguridad en las calles, en las comunidades donde el crimen organizado ha logrado instalarse y es dueño y propietario de nuestro territorio", resaltó Paz.

Ante esta situación, el mandatario destacó los resultados que, según afirmó, obtuvo su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

"En los últimos 11 meses, antes se tenía un promedio de nueve a diez aviones que se agarraban del narcotráfico. Ahora hemos subido, en menos de un año, de 50 a 60 aviones promedio. No solo cayó (Sebastián) Marset, el narco más importante de esta zona, sino que empezaron a caer una serie de miembros que, hasta ahora, pasan de 29 miembros de diferentes organizaciones criminales internacionales que les hemos enviado a sus naciones para que dejen en paz a Bolivia".

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