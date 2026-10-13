Caen 4 sospechoso por atraco a joyería en Santa Cruz, el Fiscal apunta al PCC

País
Redacción Central
Publicado el 13/10/2026 a las 7h43
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El fiscal general interino, José Armando Urioste, responsabilizó ayer al Primer Comando de la Capital (PCC)  por el atraco a la joyería de un centro comercial en el departamento de Santa Cruz. En tanto, la Policía informó que aprehendió a cuatro sospechosos tras el allanamiento a un  inmueble en un barrio cruceño.

El PCC es una organización delincuencial brasileña con fuerte presencia en Bolivia, especialmente  en el  oriente.

Según Urioste, el atraco está relacionado también a la falta de recursos económicos luego de la aprehensión del exfiscal Roger Mariaca, quien es acusado de proteger al narcotráfico en el país.

El violento atraco a la joyería, ocurrido el pasado domingo,  fue registrado en un video. Testigos del hecho aseguran que extranjeros con acento brasileño participaron del hecho

Se conoce que el acto delictivo fue cometido cerca de las 19:15 en el tercer anillo y avenida Busch.

Testigos informaron que escucharon disparos y que muchas personas se resguardaron en las tiendas comerciales.

En un primer video publicado de lo ocurrido, se observa el momento en que al menos dos sujetos armados y encapuchados irrumpen en un negocio, aunque, según versiones de algunos testigos, cuatro extranjeros (brasileños) habrían participado del atraco.

En el material también se escuchan disparos y la rotura de vidrios, mientras varias personas piden a gritos la presencia policial.

Atracadores

Durante un allanamiento a un inmueble del barrio San Juan, en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, la Policía arrestó a cuatro personas en el marco de las investigaciones por el atraco a la joyería.

Los detenidos, tres varones y una mujer, según medios cruceños, fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para prestar declaración.

Durante el operativo, los policías también secuestraron dos motocicletas con fines investigativos.

El caso se investiga por los presuntos delitos de robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita de armas, y asociación delictuosa.

Empleada involucrada

Un video de las cámaras de seguridad  de la  joyería atracada, muestra a una trabajadora sacando joyas de los mostradores y colocándolas en los bolsos de los atracadores. La mujer, de 29 años, fue aprehendida por la Fiscalía por su presunta complicidad en el asalto.

Según las imágenes difundidas por Unitel, los sujetos ingresaron al establecimiento a las 19:13. En ese momento había al menos siete personas en el lugar: cuatro lograron salir, mientras otras tres, aparentemente trabajadoras del negocio, permanecieron dentro de la joyería.

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