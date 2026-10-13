Fiscalía investiga Evo y García Linera por muertes en hotel Las Américas

País
Redacción Central
Publicado el 13/10/2026 a las 7h37
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Tras admitir una proposición acusatoria en contra del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, por el caso hotel Las Américas, la Fiscalía del Estado iniciará un proceso de investigación y acumulación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades  para los exmandatarios.

La denuncia fue presentada por la senadora de Alianza Libre, Tomasa Yarhui y otros y señala a Morales y García Linera por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad.

En el memorial, el fiscal precisó el alcance de la actuación del Ministerio Público para habilitar “este informe de inicio por parte del Ministerio Público, para el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, conforme dispone la ley de procesamiento especial”.

El operativo hotel Las Américas de abril de 2009,  dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo.

El caso, según legisladores de la bancada de Tuto Quiroga, llegó a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), la cual estableció que hubo vulneraciones de derechos, como ejecución extrajudicial.

En ese operativo murieron Eduardo Rózsa Flores, Arpád Magyarosi y Michael Dwyer y se detuvo a  ciudadanos, políticos y empresarios  acusados de presuntos vínculos con actividades terroristas y separatistas.

El diputado Antonio Pino indicó que como pruebas presentaron el informe de la CIDH, y un conjunto de elementos probatorios que incluye declaraciones y publicaciones de prensa.

Otra prueba que presentó la parte acusatoria es un video de 2009 , cuando Evo Morales confiesa que dio la orden, desde Venezuela, a García Linera para ejecutar el operativo del Hotel Las Américas.

Víctimas

La familia de uno de los fallecidos, el irlandés Michael Dwyer, y los sobrevivientes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual determinó que fueron víctima de vulneraciones, lo cual conlleva resarcimiento.

El Gobierno de Morales argumentó que era una acción policial contra el terrorismo, sin embargo, el caso fue objeto de dudas y denuncias de extorsión. Ese caso terminó cerrándose durante el Gobierno de Jeanine Añez.

 

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