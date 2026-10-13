Lara acuerda con jefes de bancada priorizar la elección del Fiscal General del Estado

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Publicado el 13/10/2026 a las 14h53
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El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, encabezó este martes la reunión habitual de coordinación con los jefes de bancada de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El encuentro, según informó la Vicepresidencia, tuvo el propósito de abordar temas prioritarios de la agenda legislativa e informar sobre las gestiones internacionales realizadas "en favor del país".

En ese sentido, la información detalla que en la reunión se definió el cronograma para las próximas sesiones de interpelación en el pleno legislativo, dando cumplimiento al orden del día establecido.

Asimismo, se ratificó la urgencia de avanzar en el proceso de selección y elección del nuevo Fiscal General del Estado, recordando el plazo normativo de 90 días para concretar la designación, para lo cual ya se cursó la notificación correspondiente a fin de agilizar el trámite.

Finalmente, se presentó el proyecto para la selección y elección de ternas orientadas a la cobertura titular de los cargos en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Contraloría General del Estado y el Banco Central de Bolivia (BCB).

"Esta iniciativa tiene como propósito fundamental concluir con los periodos de interinato y consolidar la institucionalización de las máximas autoridades de estas entidades clave para el país", añade la información de la Vicepresidencia.

Agenda internacional

En el marco de los resultados de la agenda internacional, el vicepresidente informó sobre las alianzas estratégicas alcanzadas en su reciente viaje a la República del Paraguay para el desarrollo tecnológico de la niñez.

Mediante este acuerdo, una empresa especializada donará e instalará equipamiento tecnológico de vanguardia para implementar un programa piloto en Bolivia, destinado a facilitar la integración en aulas regulares de niños con autismo y discapacidad visual.

A ello se suman los avances logrados durante su misión oficial en España, donde se proyectó la incorporación de la Inteligencia Artificial en el marco legislativo boliviano y la modernización tecnológica de las sesiones de la ALP.

Entre las mejoras previstas se contempla la implementación de un sistema de votación electrónica actualizado y la renovación de los equipos técnicos del pleno, tomando como referente las buenas prácticas y estándares tecnológicos observados en el país europeo.

Para la concreción de estos proyectos de transformación digital, el presidente de la ALP acordó trabajar de manera coordinada con los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas.

Diplomacia Parlamentaria y proyección de Pando

Durante la reunión se remarcó el valor de la diplomacia parlamentaria como herramienta para consolidar lazos interinstitucionales, captar cooperación internacional e impulsar tecnología y recursos que beneficien al desarrollo de Bolivia y al fortalecimiento democrático.

En este contexto, se anunció que, tras las coordinaciones realizadas entre la Presidencia de la ALP y las máximas autoridades del Parlamento del Consejo Global, la ciudad de Cobija, Pando, fue seleccionada como sede oficial de la próxima sesión internacional de dicho organismo.

La cumbre busca posicionar a Pando en el escenario global, proyectando su riqueza cultural, su potencial agroeconómico y sus emprendimientos locales para dinamizar la economía regional, para lo cual se ejecutará un plan estratégico de difusión y promoción.

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