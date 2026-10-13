Oviedo dice que el crimen transnacional se instaló en Santa Cruz: "Ya no hay lugar seguro"

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que el crimen transnacional se instaló en el departamento de Santa Cruz y que ya no hay lugares seguros en esa región, tras el atraco que sufrió una joyería la noche del domingo.

"Santa Cruz está viviendo una situación muy difícil y esto debe llamarnos la atención a todos. Este es un tema que debe implicar a la sociedad cruceña. Conocemos este centro comercial, es un lugar muy familiar, muy íntimo, donde ha llegado la criminalidad en Santa Cruz. Ya no hay lugar seguro, ya no hay hecho seguro para estar con tu familia. Es muy delicado lo que sucede en Santa Cruz", dijo Oviedo a Unitel.

Oviedo se refirió al atraco que sufrió una joyería la noche del domingo, cuando tres sujetos irrumpieron en el negocio y se llevaron joyas. El ministro sostuvo que el crimen organizado se instaló en Santa Cruz.

"No diría que Santa Cruz está tomada, pero hay una instalación del crimen transnacional, hay una instalación estructural. Las personas que se han detenido del Primer Comando de la Capital (PCC) son miembros principales que viven en Santa Cruz", declaró la autoridad.

Oviedo mencionó que esta situación "debe encararse de otra manera" y pidió la participación de la sociedad civil, en sus sectores empresarial, cívico y político, para recuperar la seguridad en el país.

"Como bolivianos, queremos parte de nuestra vida. Queremos vivir en paz, pero estos hechos son muy graves", manifestó.