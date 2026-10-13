Registro para recibir el Juancito Pinto cierra este viernes

País
ABI
Publicado el 13/10/2026 a las 18h39
ESCUCHA LA NOTICIA

Madres, padres y tutores tienen hasta este viernes 16 de octubre para registrar o actualizar sus datos como titulares del cobro del Bono Juancito Pinto, que este año aumentó de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. El Gobierno confirmó que el pago comenzará el lunes 26 de octubre.

El registro y la actualización de datos se efectúan en la unidad educativa donde está matriculado el estudiante, de acuerdo con la información publicada por las autoridades educativas.

El trámite permite verificar, antes del inicio de los desembolsos, los datos del titular responsable de recibir el beneficio.

 

¿Quiénes deben registrar o actualizar sus datos?

Las madres, los padres o tutores que recibirán el beneficio deben verificar si sus datos están registrados correctamente y, si corresponde, actualizarlos antes del cierre del plazo.

Para conocer los documentos requeridos y los pasos específicos, se recomienda consultar con la dirección de la unidad educativa.

 

¿Cuántos estudiantes recibirán el bono?

La previsión oficial para esta gestión es llegar a 2.256.646 estudiantes de educación especial, primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio de los nueve departamentos del país.

Hasta el 9 de octubre, 1.907.728 titulares habían completado el registro, según cifras oficiales difundidas por entidades gubernamentales.

 

¿Cuáles son las modalidades de cobro?

La información difundida sobre el programa contempla tres modalidades para recibir el beneficio:

Cobro en caja: el titular recibe el dinero en una entidad financiera autorizada.

Billetera móvil Yasta: permite recibir el beneficio mediante una aplicación, de acuerdo con las condiciones habilitadas para esta modalidad.

Abono en cuenta: el monto se deposita en la cuenta bancaria registrada por el titular.

Antes de acudir a cobrar, las familias deben verificar que la modalidad elegida esté correctamente registrada y consultar los requisitos específicos en los canales oficiales.

El informe señala también que 1.644.325 titulares eligieron el cobro en caja, 223.077 optaron por la billetera móvil Yasta y 40.267 por el abono en cuenta bancaria.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Marcelo Guardia presenta un libro sobre el reguetón
2
Tres bomberos resultaron heridos en el incendio forestal en Potrero, en Quillacollo
3
Fernando Camacho comienza su misión diplomática como embajador de Bolivia en Paraguay
4
¿Cómo estará el clima en Cochabamba?
5
Robert Hall y Michael Woodford ganan el Nobel de Economía

Lo más compartido

1
Gaza, 3 años de un conflicto que transformó a Medio Oriente
2
Paz califica el ataque a joyería en Santa Cruz "como un acto criminal de orden internacional"
3
Hugo Dellien inicia con pie derecho la defensa de su título en el Bolivia Open
4
Evo sobre el caso Hotel Las Américas: "Si tengo que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente"
5
Paz y 9 gobernadores se reúnen para avanzar en la agenda 50-50

Más en País

13/10/2026
TSJ alerta de traba para juicios de responsabilidades
La decana de ese tribunal explica que no hay cómo realizarlos porque faltan las normas necesarias para que los procesados puedan apelar a una segunda instancia.
Ver más
13/10/2026
Fernando Camacho comienza su misión diplomática como embajador de Bolivia en Paraguay
El embajador Luis Fernando Camacho Vaca comenzó ayer lunes su misión diplomática como embajador de Bolivia en Paraguay, con la presentación de sus cartas...
Ver más
Tras admitir una proposición acusatoria en contra del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, por el caso hotel Las Américas, la Fiscalía del Estado iniciará un proceso...
Ver más
13/10/2026
Fiscalía investiga Evo y García Linera por muertes en hotel Las Américas
El fiscal general interino, José Armando Urioste, responsabilizó ayer al Primer Comando de la Capital (PCC)  por el atraco a la joyería de un centro comercial en el departamento de Santa Cruz.
Ver más
13/10/2026
Caen 4 sospechoso por atraco a joyería en Santa Cruz, el Fiscal apunta al PCC
La marcha impulsada por sectores afines a Evo Morales, que debía comenzar hoy, 13 de octubre, fue postergada y su nueva fecha de inicio será definida en ampliados de las organizaciones sociales,...
Ver más
13/10/2026
Evistas postergan, sin fecha, marcha a La Paz
El expresidente del Estado, Evo Morales, reaccionó al inicio de la investigación de parte de la Fiscalía para avanzar hacia un juicio de responsabilidades en su contra por el 'caso Hotel Las Américas...
Ver más
13/10/2026
Evo sobre el caso Hotel Las Américas: "Si tengo que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente"
En Portada
13/10/2026 Cochabamba
Reportan dos incendios en Bella Vista y Potrero, en Cochabamba
El grupo SAR Bolivia informó que al promediar las 12:30 se recibió un reporte de otra nueva reactivación del incendio forestal en la zona de la serranía del...
vista
13/10/2026 Seguridad
Hombre asesinado en un taller en Santa Cruz fue presentado como piloto de Marset el 2023
Tras reportarse el asesinato de un hombre en un taller cerca del zoológico, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la abogada Blanca Mercado informó que la...
vista
13/10/2026 País
TSJ alerta de traba para juicios de responsabilidades
La decana de ese tribunal explica que no hay cómo realizarlos porque faltan las normas necesarias para que los procesados puedan apelar a una segunda instancia.
vista
13/10/2026 Seguridad
¿Quién era Johan Guzmán, el hombre acribillado en la zona del Zoológico?
Johan Guzmán Parada, de 26 años, fue asesinado a tiros este martes 13 de octubre dentro de un taller de motocicletas ubicado en inmediaciones del tercer anillo...
vista
13/10/2026 País
Lara acuerda con jefes de bancada priorizar la elección del Fiscal General del Estado
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, encabezó este martes la...
vista
13/10/2026 País
Oviedo dice que el crimen transnacional se instaló en Santa Cruz: "Ya no hay lugar seguro"
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que el crimen transnacional se instaló en el departamento de Santa Cruz y que ya no hay...
vista
Actualidad
Pobladores de Larecaja chocaron con cooperativistas por conflictos relacionados con la explotación minera.
Ver más
13/10/2026 Seguridad
Hay 5 aprehendidos y un muerto por un enfrentamiento en La Paz
El pago comienza el lunes 26 de octubre. Los beneficiarios recibirán 300 bolivianos, 100 más que en años anteriores.
Ver más
13/10/2026 País
Registro para recibir el Juancito Pinto cierra este viernes
La decana de ese tribunal explica que no hay cómo realizarlos porque faltan las normas necesarias para que los...
Ver más
13/10/2026 País
TSJ alerta de traba para juicios de responsabilidades
¡Qué calor! De acuerdo con el pronostico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la ciudad...
Ver más
13/10/2026 Cochabamba
¿Cómo estará el clima en Cochabamba?
Deportes
La Selección Boliviana de fútbol volverá al estadio Hernando Siles, de La Paz, anunció ayer el presidente de la...
Ver más
13/10/2026 Fútbol
La Selección Nacional de fútbol retornará a su casa, el estadio Hernando Siles, en La Paz
Hugo Dellien, vigente campeón del Bolivia Open, torneo de nivel Challenger 75, debutó con victoria en la defensa de su...
Ver más
12/10/2026 Tenis
Hugo Dellien inicia con pie derecho la defensa de su título en el Bolivia Open
La temporada presente del fútbol boliviano marca un récord en el cambio de directores técnicos, ya que todos los clubes...
Ver más
12/10/2026 Fútbol
El fútbol boliviano es una trituradora de entrenadores
Todo hacía parecer que el empate de 0 a 0 estaba sellado, pero apareció un ataque profundo de los locales y Hugo Rojas...
Ver más
12/10/2026 Fútbol
Real Potosí, en su cancha, superó a The Strongest 1 a 0, en un partido que parecía condenado al empate
Tendencias
Hans Robert Lange Rodríguez hizo historia al convertirse en el primer chef de origen boliviano en recibir una estrella...
Ver más
12/10/2026 Cocina
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen
Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos...
Ver más
12/10/2026 Medio Ambiente
Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
Doble Click
Este martes 13 de octubre a las 20 horas, en el Salón Adela Zamudio de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba.
Ver más
13/10/2026 Cultura
Marcelo Guardia presenta un libro sobre el reguetón
El elenco cruceño Chakana Teatro conquistó tres galardones en el trigésimo quinto Festival Nacional de Teatro Peter...
Ver más
13/10/2026 Cultura
Chakana Teatro hace triplete en la 35ª versión del Festival Peter Travesí
La semana cultural número 42 del año presenta una cartelera diversa con actividades literarias, musicales y...
Ver más
12/10/2026 Cultura
Semana 42: La literatura, la música y el cine marcan la agenda cochabambina
La quinta edición de la Bienal Internacional de la Acuarela Kipus-Bolivia En el corazón del corazón reunirá a 100...
Ver más
12/10/2026 Cultura
Bienal de Acuarela “En el corazón del corazón” reúne a más de 100 artistas