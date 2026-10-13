Registro para recibir el Juancito Pinto cierra este viernes

Madres, padres y tutores tienen hasta este viernes 16 de octubre para registrar o actualizar sus datos como titulares del cobro del Bono Juancito Pinto, que este año aumentó de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. El Gobierno confirmó que el pago comenzará el lunes 26 de octubre.

El registro y la actualización de datos se efectúan en la unidad educativa donde está matriculado el estudiante, de acuerdo con la información publicada por las autoridades educativas.

El trámite permite verificar, antes del inicio de los desembolsos, los datos del titular responsable de recibir el beneficio.

¿Quiénes deben registrar o actualizar sus datos?

Las madres, los padres o tutores que recibirán el beneficio deben verificar si sus datos están registrados correctamente y, si corresponde, actualizarlos antes del cierre del plazo.

Para conocer los documentos requeridos y los pasos específicos, se recomienda consultar con la dirección de la unidad educativa.

¿Cuántos estudiantes recibirán el bono?

La previsión oficial para esta gestión es llegar a 2.256.646 estudiantes de educación especial, primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio de los nueve departamentos del país.

Hasta el 9 de octubre, 1.907.728 titulares habían completado el registro, según cifras oficiales difundidas por entidades gubernamentales.

¿Cuáles son las modalidades de cobro?

La información difundida sobre el programa contempla tres modalidades para recibir el beneficio:

Cobro en caja: el titular recibe el dinero en una entidad financiera autorizada.

Billetera móvil Yasta: permite recibir el beneficio mediante una aplicación, de acuerdo con las condiciones habilitadas para esta modalidad.

Abono en cuenta: el monto se deposita en la cuenta bancaria registrada por el titular.

Antes de acudir a cobrar, las familias deben verificar que la modalidad elegida esté correctamente registrada y consultar los requisitos específicos en los canales oficiales.

El informe señala también que 1.644.325 titulares eligieron el cobro en caja, 223.077 optaron por la billetera móvil Yasta y 40.267 por el abono en cuenta bancaria.