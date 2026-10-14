El Conamaq se desmarca de marchas, la Csutcb se divide y los evistas insisten

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) anunció una reunión para analizar la situación del país, pero descarta participar en movilizaciones y marchas de protesta convocadas por el evismo.

En similar situación está la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que sostuvo una reunión en la que se observaron algunas medidas adoptadas por el Gobierno en relación con el combustible. Sin embargo, el sector no definió ninguna medida de presión ni anunció su adhesión a las movilizaciones evistas.

Sin embargo, otro sector de la Csutcb, afín al evismo aseguró que sí habrá una marcha contra el gobierno de Rodrigo Paz.

Desde el Chapare, el dirigente Vicente Choque denunció persecución y un incremento en el control por parte de las fuerzas de seguridad, rechazó las acusaciones de narcoterrorismo lanzadas por Paz y aclaró que aún no hablaron de bloqueos, según un reporte de Correo del Sur.

Evistas

En tanto, desde el sector evista el dirigente de los interculturales, Aquilardo Caricari, indicó a Visión 360 que “no hubo” una determinación de fecha para iniciar la medida de presión, sino que hubo confusiones. Además, señaló que, una vez definida la fecha, la movilización partiría de la localidad de Patacamaya.

Afirmó que la marcha no se suspendió porque no había una fecha definida y que lo que sí se está haciendo es organizar, coordinar y articular una mayor fuerza entre las organizaciones sociales afines a Evo Morales.

Postura de Conamaq

Antes de definir posibles medidas, el Conamaq descartó participar en la marcha anunciada por el evismo.

“Hoy (ayer) nos encontramos reunidos en el Consejo de Conamaq para poder analizar y viabilizar algunos conflictos y algunas normativas que existen dentro de nuestro Estado Público Nacional (.) En ese contexto, pues, estamos presentes aquí para poder analizar, para poder viabilizar y tomar decisiones en lo posterior “, informó el ejecutivo Freddy Macedo en conferencia de prensa.

El dirigente de Conamaq Aurelio Ambrosio cuestionó que el Ejecutivo y el Legislativo no consulten a la población las normas que se implementan. Además, denunció el incumplimiento de las promesas electorales del gobierno y la falta de políticas sociales para hacer frente al incremento de los precios de los productos de consumo y a la eliminación de la subvención del diésel.