Evistas deciden iniciar su marcha a La Paz en 23 días más

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 14/10/2026 a las 16h35
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El evismo decidió que el 6 de noviembre iniciará su marcha nacional, desde Patacamaya a La Paz, y el lunes 19 de octubre movilizaciones simultáneas en las capitales de departamento en rechazo a las políticas económicas del Gobierno y los acuerdos con el FMI y el Escudo de las Américas.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, Feliciano Vegamonte, explicó que las medidas de presión son para “defender la economía popular” ante la crisis profunda que afecta a las familias empobrecidas.

 

‘Pacto de unidad’

“Consultando con algunas organizaciones sociales y también con los hermanos ejecutivos del ‘pacto de unidad’, hemos decidido realizar las movilizaciones a nivel nacional a partir del (próximo) día lunes (…), en las capitales de los nueve departamentos. Y el día 6 de noviembre, se realizará una movilización nacional, partiendo de Patacamaya con rumbo a la ciudad de La Paz”, señaló.

Asimismo, el dirigente justificó las protestas como una acción para proteger los recursos naturales, como las tierras raras, e impedir que el Gobierno acelere su privatización en favor de empresas transnacionales.

“El Gobierno de Rodrigo Paz entregó la soberanía a los gringos. Ahora Bolivia no goza de soberanía. Vulnera abiertamente la Constitución, ya sea con los acuerdos con el FMI, pero también con los acuerdos con el Escudo de las Américas”, dijo el dirigente.

En la misma intervención, Vegamonte interpretó estas acciones internacionales como la instalación de un segundo Plan Cóndor destinado a perseguir política y judicialmente a los dirigentes del sector, e indicó que actualmente el país atraviesa por “una dictadura de un gobierno totalitario”.

En esa línea, el dirigente pidió a la COB sumarse a la movilización.

 

“En la mira”

Ven al evismo sin fuerza, apoyo ni fondos tras suspender su marcha

Por su parte, el dirigente Vicente Choque denunció la existencia de un plan gubernamental para frenar las protestas mediante la aprehensión de líderes sindicales y advirtió que “en la mira están diez dirigentes del trópico de Cochabamba, quieren detener para acallar las movilizaciones”.

El evismo se declaró en estado de emergencia ante la supuesta presencia en la zona de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), cuyos agentes operarían en coordinación con efectivos militares y policías bolivianos.

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