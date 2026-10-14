Gobierno: Decreto de electricidad es para "que las tarifas no suban de manera abrupta"

Tras la aprobación del Decreto Supremo (DS) 5750 sobre la actualización de la fórmula para ajustar las tarifas de electricidad, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que "no está subiendo el precio de la energía eléctrica".

"¿De qué se trata el decreto?, se trata de proteger a la población en general y que las tarifas no suban de manera abrupta", aseguró el vocero en conferencia de prensa este miércoles.

Añadió que los criterios y las variables asociadas a la tarifa eléctrica siempre están en revisión, desde hace 25 años, de forma mensual. Una de las variables tiene que ver con el tipo de cambio, que en la "actualidad varía de forma diaria", aseveró.

Ante ello, indicó que la anterior norma establecía que cada 25 de mes se afectaba la tarifa, pero con la nueva norma se decidió que se tomará un promedio de todo el mes.

"Este método es para que no haya variaciones y no suba abruptamente la tarifa eléctrica", aseveró.

Nuevo decreto

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5750, que modifica el mecanismo de actualización de precios y tarifas máximas de electricidad para ajustarlo a la variación del tipo de cambio del dólar estadounidense.

La norma introduce modificaciones al Reglamento de Precios y Tarifas (aprobado mediante el Decreto Supremo N° 26094 y sus reformas posteriores), así como al Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico, fijando un marco metodológico estandarizado para reflejar la evolución económica del mercado.

El decreto establece ecuaciones matemáticas para recalcular periódicamente las tarifas del sector. Entre los componentes alcanzados se encuentran: precios de nodo (un punto de conexión en un circuito de electricidad), peajes de transmisión, costo de inversión y operación y las tarifas base de distribución.