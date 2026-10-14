Sigue en trámite acusación contra García Linera y Evo, éste dice que no se defenderá

País
Redacción Central
Publicado el 14/10/2026 a las 8h26
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La proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades contra los exmandatarios  Evo Morales y Álvaro García Linera continúa en trámite administrativo en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una vez que el caso sea radicado en esta instancia, se dará inicio a la etapa preliminar de investigación.

El presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, explicó que, tras la emisión del decreto de inicio, la Fiscalía General del Estado tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el caso.

En tanto, el expresidente Evo Morales manifestó ayer que no pretende defenderse ante un juicio de responsabilidades y que considera “excelente” si debe ir a la cárcel, porque considera que defendió la unidad territorial.

Morales se encuentra bajo investigación por delitos de asesinato y tortura, por el operativo policial de abril de 2009, cuando se abatió a tres personas y se detuvo a otras dos, acusadas de terrorismo en el caso denominado Hotel Las Américas.

Evo reivindicó su rol en ese caso como una defensa de la integridad territorial de Bolivia, ante lo que consideró como acciones separatistas e independentistas.

“Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente”, dijo en su programa radial.

“No quiero defenderme, no quiero contratar ningún abogado”, agregó el exmandatario.

Requisitos

El Ministerio Público deberá determinar si existen elementos suficientes para formular una proposición acusatoria contra Morales y García Linera que permita llevar a juicio a los exmandatarios o, en su defecto, disponer el archivo de la demanda.

Ortega precisó que, si la Fiscalía presenta la proposición acusatoria, el siguiente paso será tramitar la autorización correspondiente para llevar adelante el juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera.

Morales denunció que los “vendepatrias” ahora quieren hacerle juicio de responsabilidades “por defender la unidad territorial”.

Falta una ley

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó que los juicios de responsabilidades  están “atascados” por la falta de una ley que establezca una instancia de apelación para el juzgamiento de las altas autoridades del Estado.

 

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