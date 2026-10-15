Gobierno inicia querella contra 4 exministros de Defensa

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Publicado el 15/10/2026 a las 17h22
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El Ministerio de Defensa, y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia penal en contra de cuatro exministros de Defensa: dos de gobiernos de Evo Morales, uno de Jeanine Áñez y el último de Luis Arce, por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de 13 radares que habrían ocasionado un daño económico al Estado de Bs 1.478 millones, informó este jueves el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Los exministros denunciados Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, del gabinete de Morales; Fernando López, del de Áñez; y Edmundo Novillo, del de Arce.

La demanda, que también alcanza a exfuncionarios públicos, militares y empresarios, en total 19 personas, y es por la posible comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado; incumplimiento de contratos; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.

Justiniano detalló que en el asunto cuestionado: el "Sistema integrado de defensa aérea y control de tránsito aéreo" (Sidacta), conjunto de radares destinado al control del espacio aéreo boliviano, el año 2016 se firmó un contrato por más de 191 millones de Euros (211,42 millones de dólares de entonces) para la adquisición de 13 radares civiles y militares, centro de control, comunicaciones, software, capacitación y transferencia tecnológica.

 

Plazo de 31 meses a más de ocho años

Señaló que el contrato establecía que es un proyecto "llave en mano", es decir, que el Estado debía recibir "un sistema completo funcional y puesto en operación", con un plazo de entrega de 31 meses a partir de la orden de proceder.

Empero, afirmó, durante sus gestiones, los ministros señalados firmaron siete contratos modificatorios: Ferreira 2, Zavaleta 2, López 1 y Novillo 2, que fueron ampliando los plazos, y modificando las garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.

Así, señaló que el plazo de entrega de amplió de 31 meses a 81 y finalmente fueron entregados en 98 meses, es decir es decir en un tiempo tres veces mayor que el establecido por el contrato original.

 

Solo 2 de 13

El ministro Justiniano indicó también que la auditoría realizada al proceso de contratación y ejecución del proyecto de los radares halló observaciones en la contratación, modificaciones contractuales, procesos de recepción y resultados operativos del sistema.

Detalló que los informes técnicos registraron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban operativos. Los otros dos funcionaban sin observaciones.

"No se está acusando a nadie simplemente por haber sido ministro, funcionario público, militar o representante de una empresa", aseveró el ministro de Defensa.

 

Responsables y contratos

De acuerdo con los antecedentes presentados, los cuatro exministros están vinculados a la suscripción del contrato original o de sus modificaciones durante sus respectivas gestiones:

Reymi Ferreira Justiniano: suscribió el contrato original y los contratos modificatorios primero y segundo.

Javier Zavaleta López: suscribió los contratos modificatorios tercero y cuarto.

Luis Fernando López Julio: suscribió el quinto contrato modificatorio.

Edmundo Novillo Aguilar: suscribió los contratos modificatorios sexto y séptimo.

La inclusión de estas personas en la querella no constituye una declaración de culpabilidad. El objetivo de la acción penal es que se examinen las actuaciones, decisiones y eventuales responsabilidades individuales.

“No se está acusando a nadie simplemente por haber sido ministro, funcionario público, militar o representante de una empresa”, establece el documento presentado ante la Fiscalía.

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