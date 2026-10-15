Paz en víspera de visita de Kast: “nuestros hijos no tienen que morir por cuentas del pasado”

País
ABI y CORREO DEL SUR
Publicado el 15/10/2026 a las 19h21
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Se debe dejar de lado el pasado de conflicto para mirar el futuro con perspectiva de desarrollo, declaró el presidente boliviano Rodrigo Paz este jueves, menos de 12 horas antes del arribo a Bolivia del primer mandatario de Chile, José Antonio Kast.

“El pasado fue conflicto, el presente y el futuro tiene que ser desarrollo; nuestros hijos no tienen que morir por cuentas del pasado, nuestros hijos tienen que tener oportunidades porque nosotros entre hermanos y hermanas, entre bolivianos y bolivianas construimos el futuro y así lo vamos a hacer con las cinco naciones fronteras”, aseveró el jefe de Estado.

Paz formuló esas declaraciones durante el acto de entrega de la personería jurídica a la Unión de Consejos para el Desarrollo de los Ayllus en Paz, organización social que agrupa a comunidades originarias del norte de Potosí y el sur de Oruro, donde existe “mucha incidencia” con este país vecino.

 

“Harto negocio”

“Ustedes hacen harto negocio con Chile, harto comercio, cruzan fronteras; bueno pues, hay que poner las reglas para que el comercio sea favorable para los bolivianos, que el negocio sea bueno para nuestros compañeros de Potosí, de Oruro y de Bolivia”, aseveró.

Kast arribará este viernes 16 de octubre a la ciudad de La Paz para cumplir una amplia agenda. De acuerdo con la información oficial, llegará al país a las 8.00, y recibirá el saludo protocolar de rigor en la plaza Murillo.

Seguirá una reunión con el presidente de Bolivia y autoridades del Ejecutivo. También se invitó a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro para el encuentro.

El presidente chileno llega con una comisión integrada por ministros de Estado y otras autoridades para abordar una agenda de 11 puntos.

Al mediodía, ambos mandatarios realizarán un pronunciamiento conjunto, según informó el vocero oficial de la Presidencia, José Luis Gálvez, quien aclaró que se desarrollarán reuniones sobre distintos temas.

La agenda de este encuentro entre presidentes de Bolivia y Chile es considerado el primero de su tipo en 71 años e incluye proyectos de interconexión eléctrica, transporte de hidrocarburos, conectividad digital y cooperación en salud para comunidades fronterizas.

Entre las iniciativas de integración física y logística que tratarán ambos presidentes destacan la posible reactivación del ferrocarril Charaña-La Paz, el mantenimiento de hitos y las negociaciones en torno al oleoducto Sica Sica-Arica.

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