Romer Saucedo continuará al frente del TSJ hasta enero de 2027

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 15/10/2026 a las 14h53
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Romer Saucedo continuará como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta el 4 de enero de 2027, fecha prevista para la posesión del magistrado por Chuquisaca, Carlos Ortega, elegido por Sala Plena como su sucesor.

La continuidad de las actuales autoridades responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y mantener el funcionamiento regular de la institución hasta el cambio de mando.

"Tenemos que ser absolutamente responsables para ordenar una transición y para que el Órgano Judicial continúe en sus funciones de manera regular en todas sus instancias", señaló Ortega al explicar la decisión.

Durante este periodo, las salas especializadas del TSJ continuarán trabajando con normalidad. La magistrada Rosmery Ruiz también permanecerá en la decanatura hasta la fecha establecida para la posesión de las nuevas autoridades.

 

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