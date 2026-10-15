Unidad denunciará a Condori Reyes y pedira al TSE los curules de ambos por transfugio

Parlamentarios de la alianza Unidad, de la que forma parte el partido liderado por Samuel Doria Medina, tomaron la decisión de presentar denuncia ante la Comisión de Ética del legislativo al senador Nilton Condori y al diputado Alejandro Reyes y anunciaron que iniciarán el trámite en el Tribunal Supremo Electoral para recuperar los curules.

Mediante un comunicado hicieron conocer los dos siguientes puntos.

Denunciarlos ante las Comisiones de Éitca de las cámaras de Senadores y diputadores, según corresponda a la representación de cada uno de ellos.

Someterlos a la Comisión de Ética de la alianza Unidad, y

Solicitar al Tribunal Supremo Electoral el inicio de proceso de transfugio político que termine en la devolución de sus curules a la alianza.

El comunicado firmado por cuatro dirigentes de la Unidad señala que el senador Nilton Condori y el diputado Alejandro Reyes se vincularon con Evo Morales, respectivamente.

Condori y Reyes “desde el inicio de sus gestiones como parlamentarios se colocaron en contra de las decisiones colectivas, no participaron en los debates internos, hicieron declaraciones públicas en contra la línea ideológica y las tácticas de nuestro frente…”, dice el comunicado.