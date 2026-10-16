Con la bienvenida de los Colorados, Paz y Kast inician una nueva etapa para Bolivia y Chile

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Publicado el 16/10/2026 a las 12h16
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Los gobiernos de Bolivia y Chile, presididos por Rodrigo Paz Pereira y José Antonio Kast, inician este viernes 16 de octubre una nueva etapa en su relacionamiento, con la visita del mandatario chileno a La Paz. Se trata de un punto de inflexión en la relación bilateral que fue enriquecida la mañana de hoy cuando los Colorados de Bolivia entonaron el himno nacional del vecino país.

Poco después de las 10.15, la banda del Regimiento Escolta Presidencial interpretó el Himno Nacional de Chile que fue entonado por el mandatario visitante y los Colorados de Bolivia, cuyo protagonismo en la batalla del Alto de la Alianza fue enorme, en el contexto de la Guerra del Pacífico.

El encuentro del presidente boliviano y el chileno responde a una decisión de ambos gobiernos de abrir una nueva etapa en su relación bilateral, con el ánimo de que exista confianza mutua y resultados concretos a partir de una nueva agenda de once puntos.

El objetivo principal es generar beneficios directos para ambos pueblos en áreas críticas como minería, comercio, conectividad, energía, salud y seguridad fronteriza. La agenda incluye la firma de un Memorándum de Entendimiento en Cooperación Minera y el inicio de la modernización del ACE N° 22 hacia un tratado comercial de nueva generación. Asimismo, se suscribirán alianzas en fibra óptica e integración energética para proyectar la relación hacia el futuro.

Reuniones previas

Ambos presidentes tuvieron cuatro reuniones previas no oficiales y oficiales en persona, además de contactos telefónicos.

Un ingrediente adicional que enaltece el encuentro es que el presidente de Chile llega acompañado de tres gobernadores de regiones fronterizas con Bolivia: Diego Paco, gobernador de Arica y Parinacota; José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá y Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta; ellos se reunirán con sus homólogos bolivianos Luis Revilla de La Paz, Edgar Sánchez de Oruro, y René Joaquino de Potosí.

En el marco de la visita oficial, los mandatarios sostendrán un encuentro bilateral con el objetivo de revisar el estado de la relación bilateral. La reunión se enfocará en identificar oportunidades de cooperación e integración, priorizando el desarrollo de una agenda con resultados concretos en beneficio de los ciudadanos de ambos países.

Cooperación fronteriza: Se centra en el control migratorio, la modernización de la infraestructura y el intercambio de información estratégica para combatir el crimen organizado, la trata y tráfico de personas, el contrabando y el narcotráfico. Esta colaboración se respalda en los acuerdos suscritos en diciembre de 2024 y en las reuniones bilaterales celebradas durante 2026.

Comercio: Ambos países avanzan en la modernización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 22), vigente desde 1993. En agosto de 2026, Bolivia manifestó su conformidad general con los Términos de Referencia y propuso un proceso de negociación dividido en dos etapas: la primera abordará bienes y disciplinas asociadas, mientras que la segunda incluirá nuevas materias como servicios y comercio electrónico.

Integración física y energética: Se contempla la realización de estudios para una futura interconexión eléctrica, la evaluación de la capacidad portuaria y el desarrollo de la conectividad ferroviaria en el tramo Antofagasta–Oruro.

Durante la ceremonia se suscribirán diversos instrumentos jurídicos orientados a fortalecer la cooperación bilateral. Las áreas previstas abarcan minería, modernización comercial, conectividad digital, salud e integración energética. Cabe aclarar que la lista definitiva de los documentos a firmar se encuentra sujeta a confirmación.

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