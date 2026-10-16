Bolivia y Chile sellan cinco acuerdos para impulsar el comercio, la minería, la energía y la conectividad

En el marco de las reuniones de los presidentes de Bolivia y Chile, Rodrigo Paz y José Antonio Kast, respectivamente, los gobiernos de ambos países firmaron este viernes al menos cinco acuerdos para impulsar el comercio, la minería, la energía y la conectividad.

El primer y segundo convenio fueron firmados por los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia, Francisco Pérez y Héctor Huanca, respectivamente. El tercer documento fue suscrito por Pérez y el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca.

Asimismo, los presidentes Paz y Kast firmaron dos declaraciones conjuntas, una sobre integración energética entre Bolivia y Chile y otra en la que ambos países “expresan su voluntad de proyectar sus vínculos hacia el futuro sobre la base del diálogo y la confianza”.

Según los datos oficiales, los acuerdos tienen que ver con: