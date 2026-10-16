Bolivia y Chile sellan cinco acuerdos para impulsar el comercio, la minería, la energía y la conectividad
En el marco de las reuniones de los presidentes de Bolivia y Chile, Rodrigo Paz y José Antonio Kast, respectivamente, los gobiernos de ambos países firmaron este viernes al menos cinco acuerdos para impulsar el comercio, la minería, la energía y la conectividad.
El primer y segundo convenio fueron firmados por los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia, Francisco Pérez y Héctor Huanca, respectivamente. El tercer documento fue suscrito por Pérez y el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca.
Asimismo, los presidentes Paz y Kast firmaron dos declaraciones conjuntas, una sobre integración energética entre Bolivia y Chile y otra en la que ambos países “expresan su voluntad de proyectar sus vínculos hacia el futuro sobre la base del diálogo y la confianza”.
Según los datos oficiales, los acuerdos tienen que ver con:
- Cooperación en minería: Que establece un marco de colaboración no vinculante para el intercambio de información y experiencias en exploración, minerales críticos, procesamiento, inversión, geología y buenas prácticas ambientales. Tendrá una vigencia de cinco años renovables, funcionará mediante planes de trabajo anuales y cada parte asumirá sus propios costos.
- Modernización del acuerdo comercial: Términos de referencia para la negociación y actualización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 22 de 1993. Su propósito es modernizar las disciplinas comerciales e incorporar nuevas materias que faciliten el comercio, reduzcan costos y barreras regulatorias, y promuevan los servicios, el comercio digital, las inversiones y los encadenamientos productivos. La firma de este documento establece las bases de la negociación y no constituye la suscripción de un nuevo tratado.
- Interconexión de fibra óptica: Propone un marco de cooperación para desarrollar un corredor bioceánico desde Arica, pasando por Visviri, hacia Bolivia. Esta iniciativa facilitará el acceso de Bolivia a los cables submarinos del Pacífico (incluyendo el proyecto Humboldt hacia Asia) y habilitará una conexión para Chile hacia el Atlántico.
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Integración energética: Expresa la voluntad de avanzar en cooperación e integración energética, incluida la evaluación de una eventual interconexión eléctrica, para fortalecer la seguridad y sostenibilidad de ambos sistemas.
Tales documentos fueron suscritos por las autoridades de los gobiernos de Bolivia y Chile en un acto en el hall de Palacio de Quemado, en la ciudad de La Paz, en presencia de autoridades nacionales y locales.