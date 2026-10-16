La COB declara emergencia y rechaza decretos; no apoyará acciones políticas

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia por la situación política y económica del país y pidió al Gobierno dejar de emitir decretos que, según su dirigencia, perjudican a los sectores populares.

“La Central Obrera Boliviana se ha declarado en estado de emergencia por todo el acontecer político-económico que vive nuestro país”, afirmó el dirigente Mario Argollo, quien exigió al Ejecutivo “que de una vez por todas, deje de sacar esos decretos que van en desmedro de la clase más empobrecida de este país”.

El máximo dirigente de la COB aseveró que el ente matriz de los trabajadores lleva adelante un movimiento “reivindicativo” y aseguró que no se prestará “a ningún interés político”

Argollo señaló que el encarecimiento de la canasta familiar, la subida de los servicios básicos y el incremento del precio del diésel golpean a la población.

Asimismo, indicó que el próximo debate sobre el incremento salarial deberá considerar la pérdida del poder adquisitivo hasta el 31 de diciembre.

El dirigente afirmó que el ampliado nacional respaldó a la dirigencia de la COB y encargó a sus representantes recorrer los nueve departamentos para fortalecer la unidad.

También sostuvo que la organización asumirá un papel de oposición desde las calles y las organizaciones sociales.

No partidario

Sin embargo, Argollo aclaró que la movilización tiene un carácter reivindicativo y no partidario, en cumplimiento del mandato de mantener la independencia política de clase. Además, pidió al Gobierno que cese la persecución contra la dirigencia sindical y aseguró que sus acciones responden a resoluciones orgánicas de sus sectores.

Movilización

Argollo no precisó qué medidas de presión se asumirán ni si se convocará a marchas o movilizaciones.

Tras el ampliado, la COB se declaró en emergencia y dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas acciones en función de la evolución de la coyuntura. No obstante, la dirigencia no anunció un cronograma de movilizaciones ni especificó qué medidas podría aplicar para expresar su rechazo a los decretos.

Por ahora, la COB centra sus esfuerzos en coordinar con las organizaciones sindicales del país y articular una respuesta frente a las medidas del Gobierno.