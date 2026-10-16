Gobernadores de Bolivia y Chile impulsarán políticas fronterizas

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URGENTE y LOS TIEMPOS
Publicado el 16/10/2026 a las 21h05
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Los gobernadores de departamentos y regiones fronterizas de Bolivia y Chile acordaron este viernes conformar una mesa de trabajo permanente para abordar temas de comercio, minería, turismo y contrabando, entre otros. Además, concertaron trabajar en una agenda conjunta hasta marzo de 2027, cuando volverán a reunirse.

“Se decidió conformar una mesa permanente de trabajo con nuestras cancillerías y a nivel de las seis gobernaciones correspondientes, porque hay muchos temas de interés en común”, dijo Luis Revilla, gobernador de La Paz.

Revilla, Édgar Sánchez, gobernador de Oruro, y René Joaquino, gobernador de Potosí, se reunieron con los gobernadores chilenos Diego Paco, de Arica y Parinacota; José Miguel Carvajal, de Tarapacá, y Ricardo Díaz, de Antofagasta.

 

Varios temas

En el encuentro, definieron abordar temas comerciales, mineros, turísticos y de contrabando. “La integración vial es una de las cosas fundamentales. En segundo lugar, la logística en torno a los puertos para nuestros productos, también de Oruro, Potosí y La Paz. Hemos quedado en trabajar de manera permanente a lo largo de los siguientes meses, a nivel de regiones, con apoyo de Cancillería, para que poco a poco podamos avanzar en estas temáticas y podamos tener resultados”, señaló el gobernador paceño al concluir el encuentro.

Por su parte, Sánchez, el de Oruro, señaló que en su encuentro se ha “avanzado mucho. Vamos a construir una agenda grande de comercio, fluidez de minería y turismo, eso va a ser de gran significación. A través de la Cancillería vamos a hacer una agenda grande hasta marzo. Luego, en marzo, vamos a tener otra reunión oficial”.

 

Espacio de coordinación

El presidente Rodrigo Paz Pereira, destacó la conformación de un espacio de coordinación entre las autoridades regionales para agilizar el trabajo conjunto y la implementación de políticas públicas en beneficio de las poblaciones fronterizas. “Más alcaldes van a establecer ya una colaboración de políticas públicas para el norte de Chile y para la parte que es fronteriza con Bolivia”, afirmó.

La reunión permitió abordar oportunidades para fortalecer los vínculos económicos y comerciales, mejorar la infraestructura y facilitar la conexión entre las regiones fronterizas. La coordinación también busca impulsar el turismo y la articulación productiva, en respuesta a las necesidades compartidas de las poblaciones de ambos países.

Este encuentro se enmarca en la agenda bilateral impulsada por los presidentes Paz y Kast, con el propósito de complementar el diálogo entre los gobiernos centrales con una mayor participación de las autoridades regionales y promover acciones concretas de integración y desarrollo.

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