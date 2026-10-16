Gobernadores de La Paz, Oruro y Potosí se reunirán con sus homólogos de Chile para tocar cuatro temas

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó que este viernes sostendrán una reunión junto a los gobernadores de Potosí y Oruro, Édgar Sánchez y René Joaquino, y sus tres homólogos del norte de Chile para fortalecer la integración en infraestructura, la logística fronteriza, temas turísticos y de desarrollo productivo.

“Esta tarde vamos a sostener una reunión de trabajo a nivel de presidentes y de gobernadores. De tal manera que podamos trabajar de manera conjunta en un proceso de integración en materia de infraestructura, turismo, desarrollo productivo y también logístico”, dijo Revilla en conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que en La Paz se tratará el fortalecimiento la integración en infraestructura, principalmente en el eje La Paz – Charaña – Visbiri. Además, del tema logístico entre La Paz y Arica; así como el flujo turístico entre regiones.

“Esperamos que a partir de la reunión de esta tarde podamos establecer una mesa de trabajo permanente con el gobierno de Chile y particularmente con los pares gobernadores, para establecer estos caminos y trabajo de integración entre nuestros países”, indicó el gobernador de La Paz.

En ese sentido, señaló que sí se concretan los proyectos en el corto plazo beneficiará a los municipios fronterizos con Chile y generará más comercio.

Llegada del persidente de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto aproximadamente a las 8:00 de este viernes y fue recibido por la Cancillería y Revilla con altos honores.

El mandatario chileno se encuentra en este momento en el Palacio Quemado para cumplir con la agenda bilateral con el presodente de Bolivia, Rodrigo Paz.