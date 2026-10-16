José Antonio Kast arriba al aeropuerto de El Alto y es recibido con honores militares

Con honores militares y un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó pasadas las 08:00 de este viernes al Aeropuerto Internacional El Alto, en La Paz, para cumplir una visita oficial de Estado en la que se prevé la firma de acuerdos.

El mandatario chileno fue recibido en la terminal aérea alteña por autoridades de la Cancillería y del Órgano Ejecutivo. Para su resguardo, la Policía Boliviana desplegó a 600 efectivos y se dispuso el cierre de varias calles en el centro y el sur paceño.

Tras su arribo, Kast se trasladará hasta un hotel de la zona sur y luego al corazón político del país, la plaza Murillo, donde será recibido por el presidente Rodrigo Paz.

En la sede del Palacio de Gobierno se alistan los honores militares, la interpretación de los himnos y las fotografías oficiales.

"El presidente más dos ministros se van a reunir durante mínimamente 25 minutos donde podrán hablar varios temas", adelantó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz.