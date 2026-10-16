Kast a Paz: “Hoy dejamos de darnos la espalda”

Bolivia y Chile abrieron una nueva etapa de acercamiento bilateral y cooperación con la visita del presidente chileno, José Antonio Kast, a La Paz, 71 años después del anterior viaje oficial de un primer mandatario de ese país a la sede de gobierno.

El encuentro entre José Antonio Kast y Rodrigo Paz se desarrolló en el histórico Palacio Quemado, con el compromiso de fortalecer la unidad y la cooperación entre ambas naciones.

“Comenzar a hacer historia”

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos a La Paz solo por un gesto político. Vinimos a comenzar a hacer historia y hacemos actos y declaraciones concretas”, afirmó Kast tras la firma de acuerdos bilaterales, al recordar que desde agosto de 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo visitó Bolivia, ningún presidente chileno había regresado a La Paz en una visita oficial.

También evocó al expresidente Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario boliviano, quien en 2023 pidió restablecer las relaciones diplomáticas y advirtió que ambos países no podían seguir viviendo “espalda con espalda” sin hablar.

“Las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados”, manifestó Kast, al señalar que ambos pueblos necesitan avanzar pese a sus desencuentros históricos.

Reivindicación vigente

Por su parte, Paz ratificó que el país mantiene vigente su reivindicación marítima como señalan la Constitución y las leyes, sin embargo, aclaró que las diferencias históricas no deben frenar el desarrollo ni la búsqueda de acuerdos.

“Bolivia no renuncia a su historia, no renuncia a sus derechos, y no renuncia al diálogo”, sostuvo.

Como señal de continuidad del acercamiento, Kast anunció que invitó a Paz a realizar una visita de Estado a Chile en 2027, invitación que fue aceptada.

“Construir juntos”

“No pasarán siete décadas hasta el próximo encuentro de presidentes. (..) Significa que hoy, sin olvidar el pasado, empezamos a construir juntos el futuro de nuestras naciones. Que nuestros hijos no tendrán que esperar 70 años para ver a sus presidentes darse la mano”, afirmó el presidente chileno, al plantear una relación basada en el diálogo, el respeto y la cooperación.

El resultado del encuentro entre presidentes y sus equipos incluye la firma de instrumentos para modernizar el acuerdo comercial entre ambos países, impulsar la cooperación minera, desarrollar un corredor de fibra óptica y evaluar la interconexión eléctrica. También se acordaron avances para mejorar el abastecimiento de combustibles y fortalecer la seguridad fronteriza.