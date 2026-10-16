Los peritajes a las maderas de exportación resultan negativos para cocaína y los casos se cierran progresivamente

El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que en el marco del denominado caso Maderas, la Fiscalía Departamental de La Paz, junto con el Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, informó a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada a solicitud del senador Diego Ávila, que las pruebas de narco-test, realizadas por diferentes laboratorios, dieron negativo para cocaína, por lo que los casos contra empresas bolivianas exportadoras de madera serán cerrados de forma progresiva.

“Al haber tenido los resultados negativos en las maderas objeto de exportación de las diferentes empresas bolivianas, esos resultados han sido negativos para el informe del narco - test, en consecuencia esas maderas no contenían cocaína, el resultado ha sido negativo para la cocaína como emergencia de esa información todos y cada uno de los casos se están cerrando de manera progresiva”, explicó Urioste.

La autoridad señaló que los casos fueron abiertos de oficio en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando, mismos que serán cerrados al no existir materia criminal imputable, en ese entendido los exportadores podrán cerrar sus casos y continuar con sus actividades.

Debido a que el tema de Chile tuvo gran repercusión mediática, la Fiscalía considera importante aclarar que estos procesos se abrieron en Bolivia, que se sometieron a pericia y que los resultados fueron negativos.

Por ello, la institución continuará actuando conforme a ley y emitirá las resoluciones de rechazo correspondientes de los casos que se abrieron en diferentes departamentos del país.