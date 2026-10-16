Plaza Murillo se alista para recibir al presidente chileno José Antonio Kast; despliegan más de 600 policías

Más de 600 efectivos policiales comenzaron a desplegarse este viernes en los alrededores de la plaza Murillo y otros puntos de La Paz y El Alto, ante la llegada del presidente de Chile, José Antonio Kast. El arribo del mandatario está previsto entre las 08:00 y las 08:20, mientras aumenta la expectativa por su recibimiento oficial en el Palacio Quemado.

Los policías se distribuyen progresivamente en las calles aledañas al centro político del país como parte del operativo de seguridad preparado para la visita. En puertas del Palacio Quemado también se registra un movimiento logístico para la ceremonia oficial, incluida la instalación de una alfombra roja y la preparación de honores militares.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las instituciones correspondientes coordinaron las medidas de seguridad para resguardar las actividades oficiales y garantizar la integridad del visitante. “Hay un operativo bien desarrollado en detalle para preservar la seguridad de este ilustre visitante”, manifestó el jueves, al destacar la importancia de la llegada de un mandatario chileno a La Paz después de 70 años.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de La Paz, César Terrazas, informó que los efectivos estarán distribuidos en distintos sectores de ambas ciudades para resguardar el arribo y la estadía de Kast. El dispositivo contempla restricciones vehiculares en el centro paceño, con el cierre de calles hasta dos cuadras alrededor de la plaza Murillo desde las 07:00 y el corte del kilómetro cero y vías aledañas desde las 06:00, según lo anunciado previamente.

La visita contempla un encuentro entre Kast y el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en el Palacio Quemado, en el marco de una agenda oficial orientada al relacionamiento entre ambos países.