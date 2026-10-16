Presidentes Paz y Kast hablarán de comercio, hidrocarburos y seguridad

El presidente de Chile, José Antonio Kast, visita hoy Bolivia para abordar una extensa agenda con su homólogo Rodrigo Paz, que incluye una docena de temáticas en áreas como economía, comercio, fronteras y seguridad.

Desde Chile, Kast anunció su llegada a Bolivia con un mensaje de acercamiento internacional y calificó de “histórica” su visita.

“Mañana (hoy) vamos a hacer una visita histórica a Bolivia, ya hemos conversado varias veces. Y tendremos otras visitas históricas con Perú”, afirmó el mandatario chileno.

El encuentro entre Kast y Paz ya se viene preparando desde abril pasado, cuando el entonces canciller, Fernando Aramayo, y su par chileno, Francisco Pérez Mackenna,tuvieron una reunión en el paso fronterizo entre la localidad chilena de Chungará y la boliviana Tambo Quemado.

En ese encuentro, los ministros acordaron reuniones para abordar cuestiones de seguridad, migración, agricultura, tecnología, uso de puertos y conectividad vial, además de una eventual reposición de embajadores.

Agenda

En la reunión de dos días, Bolivia y Chile trabajarán sobre una agenda bilateral de 12 puntos, preparada previamente.

Entre los temas están la integración bioceánica, comercio, situación fronteriza, interconexión eléctrica, transporte de hidrocarburos desde Chile, modernización de acuerdos comerciales y mejoras en conectividad e internet para Bolivia.

La agenda también contempla asuntos de seguridad, uno de los ejes anunciados para las conversaciones entre ambas delegaciones.

Maderas

Si bien no está en la agenda abordar el tema del caso maderas (sobre un presunto cargamento de madera impregnada con cocaína y decomisada en chile) la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) solicitaron una reunión urgente con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, para exponer las consecuencias de la incautación y la quema de madera en Chile.

Además, buscan reunirse con Kast, para explicar la posición del sector. Mientras tanto, en Chile, los empresarios afectados analizan iniciar una demanda internacional para exigir el resarcimiento de daños.

La visita de Kast se desarrolla dentro de una agenda internacional más amplia impulsada por Bolivia. Para noviembre se preparan encuentros con varios presidentes de América Latina.