Visita oficial de Kast concluye con la firma de 5 documentos bilaterales

El encuentro de este viernes entre los presidentes Rodrigo Paz, de Bolivia, y José Antonio Kast, de Chile, condujo a la firma de cinco documentos, uno de ellos signado por ambos mandatarios que incluye una agenda de temas estratégicos para avanzar en la cooperación bilateral, además de la intención de trabajar hacia una normalización de las relaciones diplomáticas.

Bolivia y Chile acordaron impulsar una agenda de cooperación en comercio, minería, energía, conectividad y seguridad fronteriza, mediante instrumentos suscritos por autoridades gubernamentales de ambos países.

“Nos vemos cara a cara”

“Hoy día nos vemos cara a cara, con franqueza, con honestidad y con la mano extendida para que nuestra gente, el boliviano y la boliviana, el chileno y la chilena sean los que se beneficien de estos acuerdos”, afirmó Paz, al destacar la necesidad de avanzar en una relación bilateral que permita superar los desencuentros históricos.

Los presidentes Kast y Paz firmaron una declaración conjunta sobre integración energética donde ratificaron su voluntad de evaluar una futura interconexión de sus sistemas eléctricos en continuidad con el memorándum energético del 14 de julio de 2025.

“Avanzamos en el proyecto para la reversa del oleoducto entre Sica-Sica y Arica, lo que dará a Bolivia más seguridad en su abastecimiento de combustible. Eso también es una muy buena noticia, tanto para el pueblo boliviano como para nosotros en Chile”, informó Kast.

Entre los acuerdos figura la modernización del Acuerdo de Complementación Económica 22 (ACE 22), con el objetivo de ampliar las preferencias comerciales y facilitar el intercambio, que fue firmado por los cancilleres Héctor Huanca y Francisco Pérez.

También se prevé fortalecer la cooperación minera en áreas como tecnología, procesamiento de minerales, inversiones y sostenibilidad. El documento fue firmado por los ministros Pérez de Chile y Marco Antonio Calderón de la Barca.

En conectividad, ambos países acordaron impulsar estudios y coordinación para un corredor de fibra óptica que permita a Bolivia acceder a cables submarinos del Pacífico y ampliar su conexión regional.

La agenda contempla mejorar los pasos fronterizos, facilitar el tránsito boliviano por puertos chilenos y reforzar la coordinación contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

Los instrumentos incluyen compromisos para avanzar en estas áreas, aunque varios proyectos requieren estudios y negociaciones para su implementación.

DOCUMENTOS BINACIONALES FIRMADOS EN LA PAZ

Memorándum de entendimiento sobre cooperación en minería:

Que establece un marco de colaboración no vinculante para el intercambio de información y experiencias en exploración, minerales críticos, procesamiento, inversión, geología y buenas prácticas ambientales. Tendrá una vigencia de cinco años renovables, funcionará mediante planes de trabajo anuales y cada parte asumirá sus propios costos.

Términos de referencia para un acuerdo comercial destinado a modernizar el acuerdo comercial ACE 22 (1993) e incluir nuevos capítulos con el fin de dotar a la relación bilateral de un marco jurídico robusto y acorde a los desafíos del comercio bilateral en el siglo XXI. Permitiendo facilitar y agilizar el comercio bilateral, reducir costos y barreras regulatorias y generar mejores condiciones para el desarrollo de servicios, comercio digital, inversiones y nuevos encadenamientos productivos.

Memorándum de entendimiento sobre interconexión de fibra óptica: Propone un marco de cooperación para desarrollar un corredor bioceánico desde Arica, pasando por Visviri (población chilena vecina de Charaña) hacia Bolivia.

Esta iniciativa facilitará el acceso de Bolivia a los cables submarinos del Pacífico (incluyendo el proyecto Humboldt hacia Asia) y habilitará una conexión para Chile hacia el Atlántico.

Declaración Conjunta sobre Integración Energética Chile-Bolivia, en la que los dos presidentes reafirman la voluntad política de ambos Gobiernos en avanzar en el desarrollo de la cooperación e integración energética, incluida la evaluación de una eventual interconexión eléctrica, como una vía para fortalecer la seguridad y sostenibilidad de sus respectivos sistemas, manteniendo un diálogo bilateral permanente que promueva el desarrollo sostenible y la complementariedad regional

Camino difícil pero honesto

En su discurso posterior a la firma de los documentos bilaterales, tras la reunión sostenida con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, Kast señaló que se escogió "el camino más difícil, pero también el más honesto".

"No hemos hecho anuncios grandilocuentes que se desvanecen al día siguiente. Hemos decidido construir con constancia para cimentar una relación que perdure", agregó.

Además, reveló que Paz aceptó su invitación para hacer una visita de Estado a Chile, lo que supondrá que "no pasarán siete décadas hasta el próximo encuentro de presidentes" y que "sin olvidar el pasado", ambos gobiernos empezarán "a construir juntos el futuro" de sus naciones.

Kast y una delegación de autoridades chilenas arribaron en la mañana a la sede de gobierno para una visita de Estado.