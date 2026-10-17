Contraloría acompañó el análisis técnico que identificó irregularidades en el proyecto de radares Sidacta

El trabajo técnico de la Contraloría General del Estado, realizado en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, permitió identificar irregularidades en la contratación, ejecución y operatividad de radares del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).

“Este trabajo lo hemos ejecutado de manera conjunta con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Nosotros hemos identificado ya los hechos con la compra de los radares, la falta de funcionamiento de algunos y la ausencia de otros”, afirmó la contralora general del Estado interina, Sandra Quiroga.

El proyecto fue adjudicado en 2016 a la empresa Thales Air Systems por 191,07 millones de euros, con un plazo inicial de ejecución de 31 meses. Sin embargo, se habría suscrito siete contratos modificatorios, siendo la entrega definitiva en diciembre de 2024, pese a que estaba programada para mayo de 2019.

Entre los principales hallazgos técnicos se identificaron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: dos operaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones y otros dos se encontraban fuera de servicio. Estos resultados contrastan con el registro de una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.

Según el Ministerio de Defensa, la auditoría interna identificó un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones, es por ello que se presentó la denuncia al Ministerio Público que alcanza a 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, exfuncionarios y representantes de la empresa contratista.

Quiroga explicó que la Contraloría acompañó el análisis técnico y legal de los antecedentes, además que la evidencia cuenta con respaldo documental. Los detalles de los hallazgos deben mantenerse bajo reserva —aseguró— para no comprometer la investigación.