Falleció "Chepe" Gutiérrez, el fotoperiodista que retrató a seis presidentes

El fotoperiodista Víctor David Gutiérrez, conocido como "Chepe" en el círculo periodístico, falleció este sábado 17 de octubre. Su último trabajo fue en el periódico La Prensa de La Paz, donde se desempeñó como editor. Era reconocido por su talento detrás de la cámara y por su calidad humana.

Nació en Cochabamba, vivió en el centro minero de Catavi, radicó un año en Venezuela y 12 años en Argentina. En Buenos Aires estudió Producción en Televisión, además de Edición y Camarografía. Acumuló más de tres décadas de carrera y trabajó en La Razón, Página Siete y La Prensa.

Gutiérrez fue fotógrafo de gobierno durante seis años y trabajó con seis presidentes: Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales. En marzo, familiares y amigos impulsaron una campaña solidaria para cubrir sus gastos médicos tras una intervención de gran complejidad.

Descansa en paz querido amigo.