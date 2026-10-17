Kast invita a Rodrigo Paz a visitar Chile en 2027 para dar continuidad al acercamiento bilateral

El presidente de Chile, José Antonio Kast, invitó a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, a visitar su país en 2027 y destacó los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos en materia económica, minera, de conectividad y seguridad, al concluir su visita oficial a Bolivia, después de 71 años sin un encuentro presidencial de estas características.

“Esto significa que no pasarán siete décadas. Hasta el próximo encuentro de presidentes. Significa que empezamos hoy”, manifestó Kast durante su discurso de cierre, en el que destacó la importancia de dar continuidad al diálogo bilateral y avanzar en la construcción de una agenda de cooperación entre ambos países.

El mandatario chileno señaló que, pese a las diferencias históricas entre Bolivia y Chile, ambos países pueden avanzar en iniciativas conjuntas sin renunciar a sus respectivas posiciones.

“Bolivia tiene sus posiciones. Chile tiene las suyas”, expresó y agregó que las diferencias “no pueden ser excusas para avanzar, salir adelante, surgir”.

Durante su intervención, Kast destacó los compromisos alcanzados en el encuentro bilateral, entre ellos la modernización de un acuerdo, la suscripción de un memorándum de cooperación minera y el desarrollo de un corredor de fibra óptica que conectará digitalmente los océanos Pacífico y Atlántico a través de Bolivia y Chile.

En materia energética y de integración, se refirió a la importancia de fortalecer la seguridad del abastecimiento para Bolivia y mejorar las condiciones de tránsito, con el propósito de favorecer la conectividad y el intercambio entre ambos países.

Además, destacó la necesidad de reforzar la cooperación en seguridad fronteriza mediante el intercambio de información de inteligencia, acciones contra el crimen organizado y una gestión migratoria ordenada y segura.

“Porque una frontera puede ser un puente o puede ser una isla”, afirmó el mandatario chileno al referirse a la importancia de convertir la frontera en un espacio de cooperación.

Kast sostuvo que los acuerdos y las acciones conjuntas deben traducirse en beneficios concretos para las poblaciones de ambos países, a partir del diálogo y la confianza mutua.

Al concluir su discurso, el presidente chileno destacó la importancia de construir una relación bilateral orientada al futuro y evitar que transcurran varias décadas antes de un nuevo encuentro presidencial.

“Lo que sí pueden decidir es cómo vivir uno al lado del otro”, expresó.

La visita oficial se enmarca en los esfuerzos de ambos gobiernos por fortalecer el diálogo y avanzar en una agenda de cooperación en áreas de interés común.