Oviedo dice que las investigaciones en el caso Mariaca avanzan con cooperación internacional

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este sábado que las investigaciones sobre Roger Mariaca y la presunta organización criminal avanzan con cooperación internacional.

“Hay una comisión de fiscales que está trabajando, estamos trabajando con la cooperación internacional, recibimos fuentes de varios países porque el delito no tiene fronteras. Son delitos transnacionales, hechos transversales, como el lavado de activos, blanqueo de capitales, porque era una cantidad gigantesca de radios de influencia, de recursos, de inmuebles, y estamos avanzando con las investigaciones”, dijo Oviedo tras un acto por el aniversario de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en Santa Cruz.

A 17 días de su aprehensión, el exfiscal general del Estado permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí. Es investigado por los presuntos delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.

“Roger Mariaca está bajo jurisdicción de la justicia boliviana. Es ahí donde se hacen las investigaciones, es ahí donde la Policía aporta elementos probatorios y, obviamente, respetando siempre el debido proceso”, puntualizó Oviedo.