Libro de víctimas revela que más de 20 jesuitas abusaron de niños bolivianos

Durante décadas, niños, niñas y adolescentes quedaron expuestos a religiosos que ejercían autoridad sobre ellos en colegios, internados, hogares de acogida y parroquias de Bolivia. Sus historias, recogidas en la obra Las puertas del infierno, de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, apuntan a más de 20 jesuitas denunciados por abusos sexuales y violaciones, además de decisiones institucionales que permitieron que algunos continuaran en contacto con las víctimas.



La publicación identifica a 23 religiosos denunciados por supervivientes y reúne testimonios, documentos internos, investigaciones periodísticas y antecedentes judiciales. Los lugares abarcan distintas regiones del país y describen agresiones cometidas en espacios donde las víctimas dependían de sus responsables para estudiar, recibir atención o encontrar protección. Uno de los casos más conocidos es el de Alfonso Pedrajas, sacerdote español conocido como Pica, quien trabajó en el colegio Juan XXIII. En un diario personal admitió haber abusado de 85 personas a su cargo. Según el libro, otros religiosos y superiores conocían sus antecedentes. Tras una denuncia en 1982, fue destinado a las minas y regresó al colegio en 1984.

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En ese mismo establecimiento, Francesc Peris, conocido como Chesco, fue enviado desde España en 1983 para sustituir temporalmente a Pedrajas. La publicación dice que la Compañía de Jesús presuntamente conocía antecedentes de abusos que se remontaban a 1972, cuando trabajaba en Barcelona. En su estancia en Bolivia, agredió sexualmente a niñas del internado. El traslado contó con la autorización de los superiores jesuitas de Cataluña y de Bolivia.



Las denuncias también señalan a Carlos Villamil, quien ocupó cargos directivos en el Juan XXIII, y a Francisco Pifarré, otro director del establecimiento. Testimonios recogidos en la investigación describen agresiones a estudiantes y reuniones en las que las víctimas intentaron hacer conocer lo sucedido. El libro sostiene que varios religiosos intervinieron para contener las denuncias.



Otros nombres aparecen vinculados con hogares de acogida. Jorge Vila, sacerdote español y fundador de una organización de defensa de la niñez, es señalado por abusos a menores de los hogares de Tacata y de la Colonia Piraí. Eduardo Cabanac, también de origen español, dirigió el Hogar de Niños Huérfanos de Tacata. La publicación afirma que allí reunió a religiosos que ya tenían antecedentes de denuncias por abusos sexuales.

El caso de Charagua



En Charagua, el libro sitúa parte de las agresiones atribuidas a Lucho Roma, sacerdote catalán acusado de abusar de menores y producir fotografías y videos de las agresiones. Según la investigación, el material quedó en poder de la Fiscalía de Santa Cruz. Dos supervivientes presentaron una denuncia penal contra exprovinciales y otros religiosos por presunta complicidad y encubrimiento.



La investigación también documenta el traslado a Bolivia de Luis Tó, pese a que tenía una sentencia ejecutoriada en España por la violación de una niña de ocho años. Según el libro, después ocupó funciones en Fe y Alegría, Cáritas El Alto y otras obras religiosas. La publicación sostiene que continuó las agresiones a niños y adolescentes en actividades de catequesis en El Alto.