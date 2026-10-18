Maestros urbanos anuncian paro de 24 horas y no habrá clases el viernes

País
La Prensa
Publicado el 18/10/2026 a las 20h25
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La Confederación Nacional de Maestros Urbanos anunció un paro de actividades de 24 horas para el viernes 24 de octubre. La medida se definió tras una reunión con las 31 federaciones departamentales y regionales. Lorenzo Chávez, representante de los maestros urbanos de Santa Cruz, confirmó que no habrá clases a nivel nacional.

 

El sector rechaza la descentralización de la educación y las nuevas políticas económicas del Gobierno. Según Chávez, subieron los precios de la canasta familiar, del combustible y del pasaje del transporte público. En días pasados, el magisterio se movilizó en La Paz y otras regiones contra las medidas del Gobierno de Rodrigo Paz.

 

El Ministerio de Educación convocó a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub) y a la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural a una mesa técnica. La reunión será el viernes 30 de octubre, a las 15:00, para definir el incremento al haber básico de 2027. Hasta ahora se espera un pronunciamiento de esa cartera o de otra autoridad sobre el paro.

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