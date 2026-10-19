Tras aprehensión de Condori, Lara pide no usar el disenso para perseguir

Luego de la la aprehensión del senador suplente Nilton Condori, por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, pidió ayer respeto al debido proceso y afirmó que el disenso político “no puede ser motivo de persecución ni represalia”.

“En un Estado de Derecho, el disenso político, la crítica y el pensamiento distinto no pueden ser motivo de persecución ni de represalia. La justicia no debe ser instrumentalizada para silenciar voces, señala el comunicado de la Vicepresidencia.

Además de Condori, la denuncia incluye también al expresidente Evo Morales y a los dirigentes Rosario Vargas y Román Gutiérrez, informó el diputado denunciante Manolo Rojas.

Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que la aprehensión de Condori, en la ciudad de El Alto, representa un avance contra la impunidad.

Antes de ingresar en la política, el acusador y ahora diputado Manolo Rojas, fue abogado defensor del policía Maximiliano Dávila, quien cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Rojas también defendió a Gabriela Zapata, acusada por trata y tráfico de personas, tráfico de influencias y otros delitos.

Zapata es expareja del expresidente Evo Morales.

El legislador sostuvo que la denuncia se basa en lo ocurrido en el ampliado del 26 de septiembre en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde, según dijo, se utilizó “de manera violenta los medios de comunicación” para “intimidar específicamente a los paceños” con la propuesta de cercar La Paz.

La orden de aprehensión contra Condori fue emitida el 16 de octubre por la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción de La Paz.

El documento fiscal señala la existencia de presuntos riesgos de fuga y obstaculización, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

La Policía aprehendió a Condori ayer en la mañana en la ciudad de El Alto, cuando se disponía a participar en un ampliado, y posteriormente lo trasladó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en La Paz.

Defensa

En tanto, la defensa legal del senador Condori sostuvo que sus declaraciones sobre “fusilar a los ladrones”, realizadas durante un ampliado en Lauca Ñ, fueron expresadas al “calor de la política” y anunció que buscará que el legislador afronte la investigación en libertad.

Sus seguidores amenazaron que “el pueblo se levantará” si no es liberado hasta hoy.

Las declaraciones de Condori y de los otros tres denunciados, durante un encuentro de sectores afines al evismo el 26 de septiembre, habrían servido como indicios para activar la investigación.

“Se han conseguido las grabaciones de varios medios sobre todo aquellas transcripciones por parte de cibercrimen”, reveló el diputado Rojas.