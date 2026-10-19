Fiscalía imputa a Nilton Condori por dos delitos y pide enviarlo a Chonchocoro

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Publicado el 19/10/2026 a las 13h26
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La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el senador Nilton Condori por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, por lo cual pide su detención preventiva de seis meses en el penal de Chonchocoro.

El proceso surgió a denuncia del diputado Manolo Rojas, quien sindicó a Condori por declaraciones que hizo en un ampliado en el Trópico de Cochabamba, donde llamó a fusilar ladrones, entendiéndose que se refería a autoridades gubernamentales.

“… la exhortación al fusilamiento no fue una simple opinión o crítica política sino un instrumento de presión dentro de una estrategia coordinada destinada a subvertir el orden constitucional y deponer al Gobierno elegido constitucionalmente por medios violentos afectando de esta manera múltiples bienes jurídicos protegidos como son la seguridad y el orden público la vida la integridad y la estabilidad del sistema democrático”, dice la imputación.          

Ahora corresponde que el juez de garantías fije audiencia, para considerar el caso. Entre tanto, el senador espera en celdas policiales.

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