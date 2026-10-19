Juez encarcela a Nilton Condori por 6 meses

Nilton Condori está encarcelado en el penal de San Pedro con detención preventiva de seis meses mientras es investigado por la posible comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, según determinó este lunes un juez penal, en La Paz.

El abogado defensor del senador suplente suspendido por la Comisión de ética de la Cámara Alta, Yaco Conde, cuestionó la decisión de la autoridad judicial y expresó su indignación al respecto.

Conde consideró que había presión política sobre la autoridad judicial, e informó que se ha presentado la apelación respectiva.

La audiencia se desarrolló de manera presencial en el tribunal de justicia de La Paz, a donde Condori fue trasladado para estar frente a la autoridad judicial.

El asambleísta suspendido fue denunciado por declaraciones que hizo en un ampliado en el trópico de Cochabamba, donde llamó a ejecutar fusilamientos.

La fiscalía consideró que el senador usa tales amenazas como parte de un plan contra el Gobierno para subvertir el orden constitucional.

Condori fue aprehendido el domingo recién pasado en El Alto, antes de un ampliado que había convocado.