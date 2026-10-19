Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 19/10/2026 a las 18h40
ESCUCHA LA NOTICIA

El vicepresidente Edmand Lara expresó este lunes su respaldo al fiscal general interino, José Armando Urioste, durante el acto de posesión de los fiscales departamentales, al señalar que lo importante no es quién recomendó a la autoridad, sino las acciones que emprenda en adelante.

“No importa quién haya recomendado al fiscal, lo que importa es lo que viene de aquí en adelante. Y creo que está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar”, afirmó Lara al concluir su intervención.

A inicios de octubre, antes de la posesión de Urioste, Lara había cuestionado desde España la legalidad de los procedimientos aplicados en la aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca y advirtió que ninguna lucha contra el delito justifica actuar al margen de la ley.

A su retorno, el vicepresidente también puso en duda el procedimiento de designación de Urioste y señaló que revisaría su legalidad. Finalmente posesionó al fiscal interino en un acto en la Vicepresidencia y aclaró que no había recibido a tiempo la documentación de la sesión legislativa.

Este lunes, durante su discurso, el vicepresidente pidió a Urioste y a los nuevos fiscales recuperar la credibilidad de la justicia, que –según dijo– está devaluada y ya no genera confianza en la población.

Asimismo, instó a las nuevas autoridades a actuar con independencia, investigar sin importar quién sea el denunciado y evitar la persecución política, los intereses partidarios y la apertura de casos sin pruebas.

“Ustedes no están aquí para perseguir al que piensa diferente. No están para responder a intereses políticos ni para cobrar cuentas pendientes”, afirmó.

Lara remarcó que la justicia debe actuar sin privilegios por razones políticas, económicas o familiares, y pidió que cada investigación respete el debido proceso y los derechos de las personas, con el objetivo de garantizar que la ley se aplique por igual.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Ministro de Defensa perfila reunión de altos mandos militares de Bolivia y Chile
2
Justicia revoca medidas sustitutivas de Tatiana Marset y volverá a la cárcel Palmasola
3
Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre
4
El Wushu consolida su crecimiento en América
5
Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”

Más en País

19/10/2026
Juez encarcela a Nilton Condori por 6 meses
Está en el penal de San Pedro, La Paz, en detención preventiva mientras se realizan las pesquisas sobre la posible comisión de los delitos de instigación...
Ver más
19/10/2026
Observatorio: denuncian tres casos diarios de trata de personas en el país
A principios de agosto de 2026, la Policía desarticuló una red de trata transnacional que captaba, principalmente, a mujeres jóvenes de varias regiones rurales...
Ver más
El abogado Giaco Conde informó que el senador Nilton Condori se acogió a su derecho al silencio y no brindó su declaración informativa, luego de su aprehensión que se suscitó este domingo. 
Ver más
19/10/2026
Nilton Condori se acoge al silencio y no declara tras su aprehensión
Mediante sus redes sociales, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, perfiló este domingo la organización de una Reunión de Altos Mandos Militares (RAMM) entre Bolivia y Chile.
Ver más
19/10/2026
Ministro de Defensa perfila reunión de altos mandos militares de Bolivia y Chile
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, designó hoy lunes nueve fiscales departamentales para Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Oruro, Beni y Pando,...
Ver más
19/10/2026
Urioste posesiona a los nuevos fiscales departamentales en un acto en Sucre
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el senador Nilton Condori por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, por lo cual pide su detención preventiva de...
Ver más
19/10/2026
Fiscalía imputa a Nilton Condori por dos delitos y pide enviarlo a Chonchocoro
En Portada
19/10/2026 Seguridad
Investigan amenazas contra la familia del presidente
“Efectivamente, hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, declaró este lunes el ministro de Gobierno.
vista
19/10/2026 País
Paz promulga la Ley de Prescripción para transferir fondos judiciales no reclamados al Órgano Judicial
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá transferir al Órgano...
vista
19/10/2026 Economía
Gobierno asegura que el precio del pan se mantiene
Los panificadores revisarán sus costos de producción hasta el inicio de la próxima semana, cuando reanudarán las conversaciones iniciadas este lunes con...
vista
19/10/2026 País
Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”
El vicepresidente estuvo en Sucre en la posesión de los fiscales departamentales y declaró que José Urioste “está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar...
vista
19/10/2026 Mundo
Protestas y violencia: ¿por qué se rebelan los jóvenes europeos?
Combustibles, alimentos y alquileres cada vez más caros: crecen las protestas en Europa contra el costo de vida y los recortes de presupuesto para la educación...
vista
19/10/2026 País
Juez encarcela a Nilton Condori por 6 meses
Está en el penal de San Pedro, La Paz, en detención preventiva mientras se realizan las pesquisas sobre la posible comisión de los delitos de instigación...
vista
Actualidad
Los panificadores revisarán sus costos de producción hasta el inicio de la próxima semana, cuando reanudarán las...
Ver más
19/10/2026 Economía
Gobierno asegura que el precio del pan se mantiene
“Efectivamente, hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, declaró este lunes el...
Ver más
19/10/2026 Seguridad
Investigan amenazas contra la familia del presidente
Un usuario que pagaba una factura mensual de 100 bolivianos pasará a pagar entre 101,07 y 101,55 bolivianos,...
Ver más
19/10/2026 Economía
Tarifa eléctrica: Autoridad asegura que incremento no pasará de 1,55%
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, realizó este lunes el lanzamiento oficial de la campaña de vacunación...
Ver más
19/10/2026 Cochabamba
Lanzan campaña masiva de vacunación antirrábica en Cochabamba
Deportes
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
FC Universitario comenzó con fuerza y aprovechó sus oportunidades para derrotar por 2-1 a San Antonio, ayer en el...
Ver más
18/10/2026 Fútbol
Universitario toma aire con un triunfo ante San Antonio
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75...
Ver más
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
El joven boliviano tuvo una gran semana en Cochabamba y llegó a la final de singles en su categoría.
Ver más
17/10/2026 Tenis
Sebastián Chang logra el subcampeonato en Sub-16 del Cóndor de Plata
Doble Click
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel
Querido amigo, pongo tu nombre al frente de este Prólogo, publicado ahora en la prensa a manera de reseña literaria,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Los vértigos de un egiptólogo en Egipto
Chakana Teatro brilló con luces propias en el trigésimo quinto Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, conquistando...
Ver más
18/10/2026 Cultura
Ariel Muñoz, de Chakana Teatro: el teatro hace preguntas, debe hacerlas