Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”

El vicepresidente Edmand Lara expresó este lunes su respaldo al fiscal general interino, José Armando Urioste, durante el acto de posesión de los fiscales departamentales, al señalar que lo importante no es quién recomendó a la autoridad, sino las acciones que emprenda en adelante.

“No importa quién haya recomendado al fiscal, lo que importa es lo que viene de aquí en adelante. Y creo que está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar”, afirmó Lara al concluir su intervención.

A inicios de octubre, antes de la posesión de Urioste, Lara había cuestionado desde España la legalidad de los procedimientos aplicados en la aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca y advirtió que ninguna lucha contra el delito justifica actuar al margen de la ley.

A su retorno, el vicepresidente también puso en duda el procedimiento de designación de Urioste y señaló que revisaría su legalidad. Finalmente posesionó al fiscal interino en un acto en la Vicepresidencia y aclaró que no había recibido a tiempo la documentación de la sesión legislativa.

Este lunes, durante su discurso, el vicepresidente pidió a Urioste y a los nuevos fiscales recuperar la credibilidad de la justicia, que –según dijo– está devaluada y ya no genera confianza en la población.

Asimismo, instó a las nuevas autoridades a actuar con independencia, investigar sin importar quién sea el denunciado y evitar la persecución política, los intereses partidarios y la apertura de casos sin pruebas.

“Ustedes no están aquí para perseguir al que piensa diferente. No están para responder a intereses políticos ni para cobrar cuentas pendientes”, afirmó.

Lara remarcó que la justicia debe actuar sin privilegios por razones políticas, económicas o familiares, y pidió que cada investigación respete el debido proceso y los derechos de las personas, con el objetivo de garantizar que la ley se aplique por igual.