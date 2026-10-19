Nilton Condori se acoge al silencio y no declara tras su aprehensión

El abogado Giaco Conde informó que el senador Nilton Condori se acogió a su derecho al silencio y no brindó su declaración informativa, luego de su aprehensión que se suscitó este domingo.

“Los delitos que imaginariamente le atribuyen es terrorismo e instigación a delinquir”, indicó el jurista.

Condori fue detenido este domingo, en la ciudad de El Alto, cuando iba a iniciar un ampliado en esta urbe en cercanías del mercado Campesino. Algunos de sus seguidores denunciaron que fue interceptado por sujetos encapuchados.

Su aprehensión responde a una denuncia presentada por el diputado del PDC, Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia de Diputados, contra el expresidente Evo Morales, Condori y otros dirigentes, por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.

“Fiscalía Especializada en Delitos Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de la ciudad de La Paz dentro el caso CUD: 201102012606689 que sigue el Ministerio Público a instancias de EDGAR MANOLO ROJAS PAZ en contra JUAN EVO MORALES AYMA, NILTON CONDORI ALANOCA Y OTROS por la presunta comisión de los delitos de INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR Y TERRORISMO, ART. 130 y 133 DEL CÓDIGO PENAL. ORDENA al investigador asignado al caso o cualquier funcionario de la Policia Boliviana, proceda a la APREHENSIÓN Y CONDUCCIÓN DE: NILTON CONDORI ALANOCA”, dice la orden de aprehensión.

La denuncia está relacionada con la participación de Condori en un ampliado de Evo Morales en Lauca Ñ. “Se he formulado una denuncia por la reunión que hubo el 26 de septiembre de este año por los delitos de instigación pública a delinquir y delitos de terrorismo (…) En esa reunión se hacen afirmaciones de manera pública para señalar de que se va a cercar nuestra ciudad de La Paz”, afirmó Rojas en ese entonces. Condori permanece en celdas de la Felcc.