Paz promulga la Ley de Prescripción para transferir fondos judiciales no reclamados al Órgano Judicial

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá transferir al Órgano Judicial los fondos judiciales no reclamados en un plazo de cinco años.

"Cuanta mayor independencia, fortaleza y transparencia tenga nuestra justicia, más tranquilos estaremos los bolivianos, sabiendo que no dependen de la decisión política de un gobierno de turno, sino de la institucionalidad", manifestó el jefe de Estado tras promulgar la nueva ley, en un acto en el Palacio Quemado.

El mandatario recordó que "las leyes están por encima de la voluntad de unos cuantos de querer perjudicar o desviar esa justicia".

"Es un primer gran paso. Se han dado muchos, pero esta es una nueva era. Es un Gobierno que está intentando generar decisiones, ordenar y establecer una patria que produce. Si tenemos buena justicia, buena democracia y si hay buena democracia, vamos a empezar a producir", afirmó.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, explicó que esta ley permitirá contar con recursos adicionales para el Órgano Judicial para llevar adelante procesos de transformación importantes.

"Como Parlamento, comprometernos a seguir apoyando estas iniciativas y trabajar de la mano entre los poderes para lograr mejores condiciones en un momento de crisis donde los recursos faltan en todas las instancias, pero que se muestra la voluntad en la transformación, el cambio y la necesidad de darles mejores condiciones a las instancias del Estado, pero también exigir que esas mejores condiciones se traduzcan en mejores atenciones a la población, mejor prestación de servicio", señaló.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, explicó que el destino de estos recursos de la ley promulgada se basa en tres ejes: tecnología, infraestructura y apoyo jurisdiccional para desconcentrar la carga de trabajo que desarrollan los jueces.

"Se compraron equipos de computación y cámaras. Se invirtió en el desarrollo tecnológico. Cuando quisimos lanzarlo a nivel nacional, nuestro servidor en Sucre colapsó; está trabajando al 80 %. Las computadoras que tenemos en La Paz son de los años 90. No pudimos implementarlo en todo el país y es por eso que estos recursos van a ser para eso, presidente", explicó.

Enfatizó que tales recursos serán destinados a que la tecnología permita tener transparencia.

"Los jueces van a sacar sus resoluciones y, en tiempo real, van a estar notificados. No le van a esperar las ganas al oficial de diligencia o a la gente que va y notifica de que lo agenden", subrayó Saucedo.

Agregó que se tienen 90 días para la reglamentación de la ley y manifestó que confía en que este paso llegue de manera directa a la gente.

"El personal que se va a contratar con estos recursos que hoy vamos a poder disponer es para que los jueces, mientras están llevando audiencias todo el día, tengan gente de apoyo que les ayude a revisar los expedientes y que los procesos que están tardando cinco años se puedan acortar y podamos descongestionar el sistema", recalcó.