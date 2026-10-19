Presidente plantea "gran reforma del sistema judicial" a partir de enero

El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes que prevé impulsar desde enero una "gran reforma del sistema judicial", con recursos destinados a fortalecer la administración de justicia mediante tecnología, meritocracia e infraestructura.

El mandatario se pronunció en un acto junto con autoridades de justicia, tras la promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.

Durante su intervención, el mandatario señaló que el Ejecutivo trabaja para conseguir recursos adicionales que permitan respaldar las transformaciones del sistema judicial. En ese marco, informó que el ministro de la Presidencia se encuentra en Panamá gestionando fondos, aunque no precisó el monto ni confirmó que el financiamiento esté asegurado.

"Cerremos de una vez por todas, ya con los recursos frescos que vamos a tener, una gran reforma del sistema judicial", afirmó Paz al convocar a las autoridades judiciales a sumar esfuerzos para organizar el proceso durante el periodo restante del año y comenzar la nueva etapa en enero.

El Presidente sostuvo que los recursos deben contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de jueces y funcionarios, así como la atención a la población, con procedimientos transparentes y mecanismos de selección basados en la meritocracia.

Paz vinculó la reforma judicial con el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción y la generación de condiciones para atraer inversiones nacionales y extranjeras. A su juicio, la independencia de la justicia y el respeto a la propiedad privada son elementos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica.

"Cuánta mayor independencia, fortaleza y transparencia tenga nuestra justicia, más tranquilos estaremos los bolivianos", expresó, al señalar que las instituciones y las leyes deben estar por encima de las decisiones políticas de los gobiernos de turno.